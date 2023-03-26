Залишити стійкі забруднення найлегше під час того, як ви одягаєте гольф чи светр з вузькою горловиною. Врятувати від цього може один простий лайфхак.

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Як попередити появу забруднень від косметики

Поділилась простою та універсальною порадою зі своїми підписницями харківська стилістика Анна Пустовалова. Дівчина розповіла у тік-тоці, як береже свій одяг від неприємних відбитків косметики. Перед тим, як одягнути річ, вона захищає своє обличчя від контакту з тканиною.

Для цього дівчина використовує звичайну одноразову шапочку для волосся, але одягає її не на голову, як ми це звиклими робити, а на лице. Вже після цього можна спокійно одягати навіть водолазну із найтіснішою горловиною, це ніяк не вплине на ваш макіяж та не забруднить тканину.



Обирайте правильну косметику / Фото Pexels

Якщо плями на одязі з'являються під час його носіння, як-от на комірці блузи чи стійці светра, рекомендуємо ліквідувати цю проблему ще на етапі макіяжу. Для цього скористайтесь порадами нижче: