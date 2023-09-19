Біль у животі може бути викликаний багатьма причинами. Ви можете відчувати його через появу місячних, через розлад травлення, запор, діарею чи інші інфекційні захворювання.

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Є кілька домашніх способів, які допоможуть вам уникнути болю, зокрема, полегшити розлад шлунку. Про це розповіла медсестра з питань здоров’я та здоров'я Домініка Фонтейн.

Питна вода

Організм потребує води, щоб ефективно перетравлювати та засвоювати поживні речовини з їжі та напоїв. Зневоднення ускладнює травлення та стає менш ефективним, збільшуючи ймовірність розладу шлунку. Крім того, питна вода може допомогти зменшити печію.

Уникайте лежання

Коли тіло лежить горизонтально, кислота в шлунку рухається назад і піднімається вгору, що може викликати печію. Тому людям з розладом шлунка слід уникати лежання.



Лежання може погіршити біль / Фото Pexels

Імбир

Імбир може допомогти зменшити нудоту у вагітних. Люди з розладом шлунку можуть спробувати додавати імбир у їжу або пити його з чаєм.

Багато різних продуктів, що містять імбир, доступні в продажу і можуть допомогти впоратися з нудотою. До них відносяться імбирний чай, імбирні жуйки, імбирні льодяники та імбирні добавки.

Відмова від куріння та вживання алкоголю

Куріння та алкоголь можуть викликати розлад травлення та інші шлунково-кишкові захворювання.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель

Відмова від їжі, яка важко перетравлюється

Дослідження показують, що такі продукти можуть збільшити ризик розладу травлення: жирна або кисла їжа, продукти з пшениці, фрукти та фруктові соки, такі як кавун, гострі страви, жирна їжа.

Харчова сода

Деякі медичні працівники припускають, що харчова сода може допомогти полегшити печію та розлад травлення, зменшивши кислотність шлунка.

Рис

Звичайний рис може бути корисним для тих, у кого болить шлунок через синдром подразненого кишечника.