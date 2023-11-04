Незвичні перепади погоди можуть спричинити головні болі, як і десятки інших факторів. Хороша новина: вам не потрібно це терпіти, адже мігрень можна легко послабити, навіть не користуючись пігулками. Про те, як це зробити, розповіла докторка медичних наук Дженніфер Робінсон.

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Холодний компрес

Якщо ви страждаєте від мігрені, вам точно варто скористатися холодним компресом на лобі. Для цього використайте кубики льоду, загорнуті у рушник, або пакет і замороженими овочами тощо. Допомогти може навіть холодний душ, та з ним варто бути досить обережними, щоб не захворіти згодом.

Тримайте цей компрес на голові протягом 15 хвилин, а потім зробіть перерву на такий самий час. За потреби повторіть процедуру.

Використовуйте грілку або гарячий компрес

Так, від головного болю може допомогти не тільки холод, але й тепло. Якщо ваша мігрень з'явилася від напруги, спробуйте покласти грілку на шию чи потилицю. Також ви можете притиснути теплу тканину безпосередньо до того місця голови, де ви відчуваєте дискомфорт.

Зменште тиск на шкіру голови

В деяких випадках гострий головний біль може з'явитися через зовнішні причини – наприклад, невдало підібрану зачіску чи носіння капелюха, пов'язки на голові чи навіть надто тісних окулярів.

Зніміть всі аксесуари з голови, розпустіть волосся та переконайтеся, що нічого стороннього не обтяжує вашу голову.



Голова може боліти через невдалу зачіску / Фото Pexels

Приглушіть світло

До мігрені може призвести також дуже яскраве освітлення у кімнаті чи навіть світло від екрана вашого телефона чи комп'ютера. Тож відкладіть убік всі гаджети та приглушіть світло у кімнаті. Якщо вам потрібно вийти на вулицю, не забудьте вдягти протисонцеві окуляри.

Якщо ж проблема регулярна, не забудьте також додати на комп'ютер екран з антивідблиском та використовувати вдома люмінесцентні лампи денного світла.

Не жуйте

Якщо ви звикли часто жувати жувальну гумку, це може не тільки нашкодити вашій щелепі, але й призвести до болю у голові. Якщо у вас болить голова, уникайте хрусткої та липкої їжі, а також діліть свої продукти на невеликі шматочки.

Якщо ви часто скрипите зубами уві сні, варто звернутися до стоматолога і подумати про придбання капи – це може приборкати ранковий головний біль.