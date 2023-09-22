Домашні мухи не лише кусаються, але й переносять на лапках мільйони мікроорганізмів, які можуть поширювати хвороботворні мікроорганізми та хвороби харчового походження. Про те, як їх позбутися розповів ентомолог Пітер Іренікус.

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Щоб позбутися надокучливих комах, варто всього лише використовувати натуральні засоби та деякі предмети. Від серйозної проблеми є хімічні рішення.

Природні засоби проти мух

Змішайте яблучний оцет та засіб для миття посуду в пророрції 1:1. Розчин налийте в миску чи банку та посипте зверху цукром, щоб привабити мух. Ця суміш має їх вбити.

Ефірні олії таких рослин, як лаванда, м'ята перцева, евкаліпт і лемонграс можуть діяти як репеленти від мух. Помістіть ефірні олії в дифузори або змішайте їх з водою і розпорошіть у тих місцях вашого будинку, де збираються мухи.

Липучка для мух - простий спосіб зловити та вбити домашніх мух. Повісьте двосторонню липку стрічку у місцях скупчення мух, вона привабить і заманить їх у пастку.



Позбутися мух можна легко / Фото Pexels

Хімічні засоби

Якщо у вас постійна проблема з мухами, яка не проходить, хімічні розчини можуть стати швидким способом позбавитися домашніх мух.

Хімічні розпилювачі пригнічують нерви мух, що викликає параліч і смерть. Про це розповів ентомолог Мішель Джонсон, засновник та власник Ciao Bedbugs. Придбати такий засіб можна в будь-якому побутовому магазині.