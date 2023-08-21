Якщо ваше взуття почало тхнути, це не значить, що ви повинні припинити його носити чи взагалі викинути його. І, скоріш за все, проблема навіть не у ваших ногах. Зробити туфлі свіжими і ароматними простіше, ніж ви могли подумати.

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Заморозьте взуття

Так, вам не почулося. Може здатися, що помістити туфлі у морозильну камеру, поруч з зеленим горошком – досить дивна ідея, проте це точно допоможе позбутися неприємного запаху. Втім, не забудьте попередньо помістити туфлі чи кросівки в поліетиленовий пакет, щоб і справді не зіпсувати їжу.

Якщо ви залишите взуття у морозилці на ніч, бактерії, що розмножуються у темних та теплих місцях, зникнуть, і це не дозволить запаху розповсюджуватися. Окрім того, прохолодне взуття вранці піде на користь вашим ногам, особливо якщо на вулиці спекотно.

Періть туфлі

Звісно, далеко не все взуття можна просто помістити у пральну машинку, але парусинове та тканинне взуття цілком підходить для цієї процедури. Окрім того, ви можете без проблем прати гумове та пластикове взуття – наприклад, шльопанці.

Та якщо ви не впевнені щодо того, чи підходить для вашого взуття машинне прання, обов'язково прочитайте інструкції на етикетці. Не забудьте й про те, що регулярного прання потребують і устілки. Втім, не використовуйте надто гарячу воду, адже це може призвести до зменшення розміру взуття.



Взуття потрібно прати / Фото Pexels ​

Окрім того, гаряча вода може пошкодити клей – натомість краще використайте тривалий теплий цикл прання та полоскання.

Наповніть взуття

Бактерії, які й спричиняють особливо неприємний запах у ваших туфлях, кедах чи кросівках, полюбляють не тільки тепло, але й вологу, і піт з ваших ніг чудово її забезпечує. Щоб позбутися зайвої води у взутті, спробуйте на ніч наповнити його котячим туалетом чи звичайними газетами.

Провітрюйте взуття

Ви будете здивовані, та навіть звичайне провітрювання кросівок може зробити чудеса з їхнім запахом. Відчиніть вікно і поставте взуття ззовні на підвіконня чи просто поряд з вікном. Ультрафіолетове випромінювання сонця допоможе вбити бактерії.

Якщо ж ви полюбляєте носити одне й те саме взуття щодня, подумайте про придбання ще однієї пари, щоб прати кожну пару принаймні кілька разів на тиждень.

Завжди сушіть взуття

Якщо напередодні ви потрапили під дощ, не забудьте відразу після повернення ретельно просушити своє взуття. Більшість людей переймаються про вологі сорочки та штани, і так забувають висушити кросівки, а саме це може стати руйнівним для вашого взуття.

Волога може спричинити появу плісняви, яка смердітиме і точно зіпсує ваше взуття.