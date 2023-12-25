Існують загальні рекомендації щодо здоров'я сну, і згідно з ними вам потрібно спати від 7 до 9 годин щоночі. А хороший сон неймовірно сильно впливає на ваш організм – від когнітивних функцій до контролю настрою та імунітету – а це особливо важливо взимку, у сезон застуд.

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Чим важлива регулярність сну

Одне нещодавнє дослідження 2023 року показало, що є ще один фактор, на який варто зважати, коли ви відпочиваєте – це регулярність вашого сну. Визначається вона як повсякденна послідовність часу сну та неспання. Виявляється, якщо ви постійно змінюєте свій графік сну, або ж його взагалі немає, це може бути навіть сильнішим передвісником ризику смертності та певних проблем зі здоров'ям, ніж недостатня кількість сну.

Тож для того, щоб покращити свої звички, здоров'я та гігієну сну, вам варто спробувати лягати та прокидатися приблизно в однаковий час. В ході дослідження науковці дослідили сон 60 тисяч людей, і виявилося, що ті люди, які мали найбільш регулярний графік сну, мали на 20 – 40% нижчий ризик смерті з будь-якої причини.



Регулярний графік сну дуже важливий для здоров'я / Фото Pexels

А що ж вважається регулярним графіком сну? Це значить, що вам варто прокидатися і лягати приблизно в однакові години щодня. Наприклад, якщо ви можете лягати щовечора між 22:00 та 23:00, а прокидатися від 7 до 8 ранку.

Як покращити свій графік сну

Після того, як вам стало відомо, що графік сну і справді впливає на здоров'я, настав час його налагодити. Звісно, набагато простіше контролювати засинання – ви можете просто почати лягати в однаковий час, і згодом ваше тіло почне засинати і справді швидко. Та для того, щоб легко прокидатися, вам може знадобитися будильник.

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І вам може здатися, що у вихідні та свята можна дозволити собі відпочивати довше, та це також може негативно вплинути на ваш загальний графік відпочинку. Тож намагайтеся не створювати розрив більший, ніж у годину, навіть у святкові дні.