Ви й не підозрюєте, наскільки сильно те, що ви їсте, впливає на ваш мозок. Виявляється, продукти на тарілці можуть не тільки допомогти привести тіло у форму, але й підняти настрій та утамувати стрес.

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Що допоможе зменшити стрес

Звісно, до тривалого стресу не можна ставитися легковажно, тож не зволікайте з лікуванням та зверніться до лікаря. Втім, деякі коливання настрою та напругу можна послабити, додавши до свого щоденного раціону деякі корисні продукти.

Дієта, багата рослинами, може змінити хімічні процеси в мозку таким чином, що ваш настрій стане більш рівномірним,

– розповів доктор Ніл Барнард.

Часто стрес пов'язаний з ознаками запалення у мозку, а рослини багаті на протизапальні сполуки, що можуть усунути чи зменшити їх. Якщо ви додасте до своєї дієти більше продуктів рослинного походження та скоротите споживання м'яса чи взагалі відмовитеся від нього, ви можете покращити свій кишковий мікробіом.

Саме він надсилає сигнали безпосередньо до мозку, і так ви можете покращити свій настрій. Втім, вплив рослин на мозок не можна порівнювати з дією ліків.



Рослинна дієта допоможе покращити настрій / Фото Pexels

Та додавання рослин до раціону допоможе схуднути та навіть впоратися з тривогою.

Отож, щоб уникнути великої кількості стресу, спробуйте додати до свого раціону більше клітковини. Одне з досліджень показало, що люди, які споживають більше цієї сполуки, менш схильні до депресії. Також для хорошого самопочуття дуже важливий рослинний білок. Всього одна порція білка вранці допоможе підтримувати стабільний настрій протягом дня.

Спробуйте додати до вашого сніданку соєве молоко, овочеві сосиски, нут, тофу чи хумус, і ви дуже швидко помітите зміни у своєму здоров'ї. Також позитивний вплив можуть мати спаржа, шпинат, броколі, сочевиця та квасоля, адже ці продукти багаті на фолієву кислоту.