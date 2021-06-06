Як перепрограмувати свого внутрішнього критика у радника та союзника

Я невдаха і ні на що не здатний, – каже нам наш внутрішній критик, який міцно засів в нашій голові та нещадно позбавляє нас нових можливостей. І щоб отримати шанс на краще життя, цього вічно незадоволеного "я" потрібно позбуватися.

Парадокс у тому, що наш внутрішній критик з’являється не лише при невдачах, але й коли ми досягаємо успіху, пояснює психологиня Оксана Міраі. У наслідку ми позбавляємося "крил" і не віримо в те, що можемо стати успішними.

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Ось що вона радить робити, щоб перепрограмувати свого внутрішнього критика у доброго радника та союзника.

Звідки береться цей внутрішній критик

Як зазначає психологиня, поява внутрішнього критика пов’язана з нашими близькими людьми. Це наші рідні, які очікували від нас успіхів та досконалості, ровесники, які піджартовували на перервах щодо повноти чи не такого одягу, незадоволені нашою успішністю вчителі, або ж партнери у стосунках чи колеги по роботі.

Ті, хто найчастіше коментував вашу поведінку, вказував на ваші недоліки, говорив, що ви не виправдали їх очікування, чинив щодо вас тиск чи засуджував. Підсвідомо такий досвід все більше "пускає коріння" у вашу особистість,

– розповідає Міраі.



Внутрішній критик з'являється, коли нас інші критикують / Фото pexels

В чому різниця між критичним та критикуючим мисленням

За словами психологині, критичне мислення – важлива навичка, яка дозволяє мислити більш індивідуально, зіставляти факти і робити висновки на основі аналізу та спостережень, а не сумнівної інформації або сліпої віри. Люди з критичним мисленням здатні легко розпізнати обман, маніпуляцію та аргументувати свою думку. Це значно підвищує їхні шанси досягти цілей та знайти нові рішення проблем.

Натомість критикуюче мислення змушує нас відчувати провину і сором, чим послаблює мотивацію і знищує віру в себе. І найгірше, каже Міраі, цей внутрішній критик зазвичай змушує нас засуджувати себе у значущих для нас ситуаціях, зокрема:

коли отримуємо поразку чи припускаємося помилки;

коли беремося за нову справу;

коли опиняємося в центрі уваги інших людей під час публічних виступів, співбесід тощо;

коли переживаємо стресові події і втрачаємо ресурс;

коли виникають нові невідомі для нас ситуації;

коли починаємо себе порівнювати з іншими.

Крім того, внутрішній критик вбиває винахідливість та здатність до розвитку. Через це ми починаємо уникати не лише нових ситуацій, але й нових можливостей.



Внутрішній критик позбавляє нас "крил" / Фото pexels

Як розпізнати свого внутрішнього критика

Внутрішнього критика можна розпізнати за такими проявами:

Ви знецінюєте свої досягнення, а значущими вважаєте лише великі успіхи.

Ви зациклюєтесь на своїх помилках і займаєтесь "самовиїданням".

і займаєтесь "самовиїданням". Ви ставите надмірно високі вимоги до себе і до інших., прагнете в усьому бути ідеальним.

Вам важко приймати рішення, бо боїтеся помилитися, адже вважаєте, що за таке не пробачають.

Ви не хочете починати нову справу , бо ризик, як ви думаєте, не виправдовує себе.

, бо ризик, як ви думаєте, не виправдовує себе. Ви чутливі до критики, але з легкістю критикуєте інших.

Ви порівнюєте себе з іншими і часто вважаєте себе гіршим.

і часто вважаєте себе гіршим. Ви почуваєтеся незручно, коли хтось хвалить вас чи каже комплімент, адже підозрюєте їхню нещирість, або ж вважаєте себе негідним цього.

Хвалити і підбадьорювати себе – це не ваша звичка.

Вас мучить почуття провини за все погане, що відбувається з вами чи вашими близькими, і ви намагаєтесь нести відповідальність за події, на які не могли вплинути.



Внутрішній критик змушує критикувати себе й інших / Фото pexels

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Як позбутися критикуючого голосу

Щоб позбутися руйнівного внутрішнього критика, психологиня радить такий алгоритм дій:

розпізнати його голос;

визначити, що він вам говорить;

усвідомити які емоції у вас виникають;

запитати себе: чи корисно для мене в цій ситуації так думати?;

якщо ні, тоді як буде корисно?;

запитати себе, що в такій ситуації сказав би вам ваш друг чи подруга.

Внутрішні зміни особистості вимагають від нас багато терпіння та послідовності. В результаті наших зусиль, внутрішній критик зможе стати добрим радником і союзником, який мобілізує нас до особистісного росту та нових досягнень, не обмежуючи внутрішні ресурси,

– резюмує Міраі.

Вона додає, кожен може позбутися його негативного впливу і натомість активувати свої внутрішні ресурси.