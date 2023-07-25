Робіть це, щоб позбутися жиру на стегнах

Саме на стегнах розташовані одні з найбільших м'язів у людському тілі, і їхнє правильне функціонування є вкрай важливим для людського організму. Ці м'язи допомагають згинати та обертати усю нижню частину тіла.

Чимало жінок турбують стегна, адже саме у цій ділянці схуднути найскладніше. Та якщо ви хочете усунути зайвий жир на цій ділянці, це може бути не так важко, як здавалося.

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Як схуднути у стегнах

Жир на стегнах – це абсолютно нормальне явище, особливо у жінок, проте чимало людей прагнуть зменшити його, або й позбавитися зовсім. Важливо пам'ятати, що часто зайва вага на стегнах йде рука об руку з целюлітом. Втім, горбкувата шкіра на стегнах та сідницях є природним та вкрай поширеним явищем.

З'явитися воно може через цілу низку різноманітних факторів: генетику, вік, гормональний рівень та спосіб життя. Серед гормональних причин основною зазвичай є надлишок естрогену та підвищення рівня жирових клітин.



Жир на стегнах може залежати від генетики / Фото Pexels

Позбутися його можна природним шляхом, за допомогою правильної дієти та занять спортом. Зокрема, спробуйте додати до свого раціону фрукти, овочі та продукти, багаті нежирними білками. Не забудьте й про те, щоб уникати обробленої їжі та алкоголю. Може допомогти й обмеження споживання солі, адже вона змушує ваше тіло утримувати додаткову воду, що призводить до здуття живота.

Та дієта не буде надто ефективною без спортивних тренувань. Спробуйте кардіо та високоінтенсивні інтервальні тренування.

Серед найпопулярніших вправ, що будуть під силу навіть новачкам:

легка аеробіка;

велосипедна їзда;

швидка ходьба;

силові тренування;

інтенсивна степ-аеробіка.

Під час виконання вправ не варто надмірно напружуватися, тож не забудьте залишити час і для релаксації та відпочинку. Найкраще, що ви можете зробити – це прислухатися до свого тіла та м'язів, і вони дадуть вам знати, коли потрібно зупинитися.

Багато з вищеназваних вправ допоможуть впоратися і з целюлітом. Також ви можете зайнятися плаванням, бігом підтюпцем та випадами.