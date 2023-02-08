Спати на такій подушці ну дуже зручно, а от із пранням у вас можуть виникнути проблеми. Після невдалого догляду вона може деформуватись, втратити еластичність чи навіть неприємно пахнути. Як цього уникнути, розповідаємо далі.

Цікаво Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Як доглядати за ортопедичними подушками

Ортопедичні подушки бувають двох видів: з натуральним та штучним наповненням. Від того, що всередині, суттєво може відрізнятись догляд. Перш ніж братись до очищення, рекомендуємо вивчити усі етикетки: так ви зрозумієте, які деталі можна прати, а що – заборонено.

Часто вироби, які виготовлені з натурального наповнення, заборонено прати чи навіть мочити. З такими подушками найкраще справляться фахівці у хімчистці або ж сухе домашнє очищення парою. Синтетичне волокно більш стійке до води та засобів для прання, тож його виробники здебільшого дозволяють очищати самостійно. Головне – робити все чітко з дотриманням вказівок на етикетці. А ми ділимось загальними правила прання подушок в машинці:

перед пранням максимально очистьте подушку від пилу;

виставте температурний режим до 40 градусів;

обирайте делікатне прання;

уникайте віджиму та автоматичної сушки;

у машинку разом з подушкою відправте кілька м'ячиків, аби запобігти збиванню наповнювача.



Ці правила вбережуть вашу подушку / Фото Pexels

Цікаво, що прати такі вироби варто не частіше, ніж раз на пів року, аби продовжити їм життя. Для ручного прання вимоги будуть схожими: дотримуйтесь не надто високих температур і будьте щадними із наповнювачем.

Не варто боятися запалення: як працюють захисні механізми організму та чому ібупрофен, парацетамол або аспірин не вирішують питання, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Важливим етапом також є вибір засобу для прання, адже далеко не всі традиційні методи підійдуть. Рекомендуємо відмовитись від порошків, оскільки їх буде надто складно випрати. Найкраще підійдуть: