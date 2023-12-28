Незалежно від того, чи ви готуєте страви до Нового року, чи доїдаєте залишки того, що залишилося з Різдва, деякі страви можуть покращити рівень глюкози у вашій крові, якщо ви залишите їх на ніч у холодильнику. Про таку їжу розповів доктор Суні Патель.

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Печена картопля

Зазвичай картопля не є найкращим вибором продукту для підтримання стабільного рівня глюкози у крові. Та залишки смаженої чи печеної картоплі і справді можуть бути винятком. Доктор Патель пояснює, що якщо картопля охолоне, то це підвищить концентрацію стійкого крохмалю у ній – тобто харчових волокон, що перетравлюються у товстій кишці.

Саме ці волокна мають мінімальний вплив на рівень цукру в крові.

Стійкий крохмаль піддається мінімальному травленню в тонкому кишечнику, що призводить до повільнішого вивільнення глюкози в кров. Це уповільнене травлення та всмоктування допомагає запобігти швидким стрибкам рівня цукру в крові,

– розповів доктор Патель.



Картопля з холодильника може бути корисною для вас / Фото Pexels

Індичка

А ось нежирні білки, до яких належить і м'ясо індички, є судовим вибором для тих людей, які стежать за рівнем цукру в крові.

В індичці мало насичених жирів, і вона допоможе вам залишатися ситими, проте не викликатиме значних стрибків рівня цукру. Білок уровільнює травлення та засвоєння вуглеводів, а це призводить до того, що цукор підвищується дуже поступово.

Печені овочі

Так, це зовсім не дивно, та некрохмалисті овочі, наприклад, броколі, цвітна капуста та листова зелень допомагають стабілізувати рівень цукру в крові завдяки тому, що у них міститься клітковина.

Доктор Патель переконаний, що саме через це глюкоза вивільняється в кров стабільно і не надто швидко. Окрім того, клітковина допоможе вам почуватися ситими та навіть контролювати загальне споживання калорій.