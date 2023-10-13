Ви могли й не підозрювати про те, наскільки ж ходьба насправді ефективна для спалювання жиру. Втім, ймовірно, ви ходите набагато менше, ніж думаєте, тож спробуйте контролювати кількість пройдених кроків і кілометрів за допомогою спеціальних додатків. А про те, як правильно ходити для схуднення, розповіла зареєстрована дієтологиня Стефані Сасос.

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Як ходьба впливає на здоров'я

Виявляється, регулярна ходьба може зробити чи не дива з вашим організмом. Перш за все, поліпшиться робота вашого серця, а саме серцево-судинні захворювання є однією з головних причин смертності у світі. Також дослідження показали, що ходьба може збільшити тривалість життя.

Позитивно ходьба впливає і на ваше психічне здоров'я – так ви проявляєте турботу про себе та своє тіло, а це дуже важливо, коли мовиться про ментальне благополуччя і здоров'я в цілому. Регулярні прогулянки можуть зменшити симптоми тривоги та навіть депресії.

Допомагає ходьба і у боротьбі з ожирінням, а саме воно є причиною багатьох інших хронічних хвороб та може спровокувати захворювання серця, діабет та навіть деякі види раку.

Стефані Сасос розповіла, на що потрібно зважати, якщо ви вирішили почати схуднення за допомогою ходьби.

Перевірте погоду

Звісно, вам не хотілося би потрапити під зливу посеред своєї прогулянки, коли ви будете далеко від дому, тож переконайтеся, що буде сонячно. Також вдягніться по погоді, щоб не змерзнути під час ходьби.

Не забувайте й про те, щоб завжди мати з собою заряджений телефон на випадок, якщо погода раптово зміниться, і вам доведеться добиратися додому транспортом.

Зволоження

Якщо ви збираєтеся вийти на довгу прогулянку, ви повинні заздалегідь подбати про те, щоб бути зволоженими. Ви можете не відчувати спраги, проте це не означає, що вашому організму не потрібна вода. Намагайтеся випити дві чашки води принаймні за годину до прогулянки.

Випийте склянку води і відразу ж після того, як повернетеся додому. Втім, уникайте будь-яких газованих та солодких напоїв, адже вони можуть нівелювати увесь ваш прогрес у схудненні.

Знайдіть відповідне спорядження

Йти на двогодинну прогулянку на підборах точно буде поганою ідеєю, тож натомість знайдіть собі зручну пару кросівок – це не тільки допоможе зберігати правильну поставу під час ходьби, але й допоможе знизити ризик травм.

Окрім того, добре підібране взуття зробить вашу прогулянку набагато більш приємною і комфортною.



Для прогулянок потрібно підібрати хороше взуття / Фото Pexels​

Прискорюйте темп

Якщо головна мета ваших прогулянок – скидання ваги, ви можете додати до них невеликі пробіжки. Це чудовий спосіб спалити більше калорій та навіть зробити прогулянку цікавішою.

А щодо ходьби: виявляється, існує три різні типи кроків – прогулянка, швидка ходьба та силова ходьба. Намагайтеся використовувати позмінно усі три типи, і так ви зможете досягти найкращого результату.