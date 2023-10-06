Дуже мало людей стикаються з проблемою надто великого простору в оселі. Зазвичай все якраз навпаки і, скоріш за все, проблема не в площі квартири. Спробуйте переставити меблі та замінити деякі елементи декору, і ви дуже швидко помітите позитивний результат.

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Забагато меблів

Дизайнерка інтер'єру Сара Стейсі переконана, що у вашій квартирі може бути набагато більше меблів, ніж вам справді потрібно. Часто люди відчувають хвилювання через відкритий простір і відчувають потребу заповнити його місцями для сидіння та шафами.

Втім, такий підхід не тільки не додасть затишку вашому помешканню, але й створить відчуття безладу та захаращеності. Скажімо, для вітальні середніх розмірів буде достатньо невеликого дивану та одного – двох крісел, тож не варто додавати ще стільці, пуфи тощо.

А якщо порожній простір все ж турбує вас, подумайте над тим, щоб повішати на стіну витвір мистецтва чи покласти на підлогу килим.

Вибір меблів без вимірювання

Ще одна помилка, яку люди часто роблять навіть не замислюючись – покупка меблів без попередніх вимірювань площі кімнати.

Навіть найбільша вітальня може виглядати мізерною, якщо ви купите великий диван без вимірювання,

– заявила Сара Стейсі.

Якщо ж ви не впевнені, як ті чи інші меблі виглядатимуть у вашій кімнаті та чи не займуть вони забагато місця, візьміть синю малярську стрічку та намалюйте розміри на підлозі. Так ви зможете хоч приблизно уявити, як саме речі розмістяться у вашій квартирі.



Меблі не мають бути надто великими / Фото Pexels

Ліжка у кутах

Вам може здатися, що помістити ліжко у куток, особливо у невеликій спальні – це продумане рішення, яке допоможе зекономити чимало простору, проте це не так. Насправді таке рішення в інтер'єрі тільки візуально зменшить розмір кімнати.

Натомість розташування ліжка в центрі робить ліжко центром спальні і додає місця навколо нього та створює більш затишну і привабливу атмосферу.