Якщо ви робите ремонт у вітальні чи просто відчуваєте, що недостатньо добре використовуєте місце у цій кімнаті, цілком ймовірно, вам не завадить невелика перестановка. Дизайнерка інтер'єру Тамарра Юніс з Union of Art Interiors розповіла, що допоможе обставити вітальню як професіонал.

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Знайдіть координаційну точку

У вашій кімнаті точно має бути місце, яке для вас найважливіше. Це може бути телевізор чи затишний комин, або, можливо, великий і зручний диван. Саме від цієї точки вам і варто відштовхуватися у подальшому дизайні та обставляти речі навколо неї.

Якщо ви не впевнені щодо того, чи є у вашій кімнаті ця фокусна точка, подивіться навколо та зверніть увагу на інтер'єр, і та його деталь, яка найбільше впадає у вічі, скоріш за все, і є координаційною точкою.

Дотримуйтеся правила "2:3"

Диван, безумовно, є надзвичайно важливою частиною вашої вітальні, тому до його вибору потрібно поставитися відповідально. І для того, щоб у кімнаті він виглядав органічно, його довжина не має перевищувати 2/3 розміру вашої кімнати.

Втім, коли ваша вітальня є також спальнею чи їдальнею, ви можете захотіти використовувати простір більш економно, і тоді спробуйте підійти до вибору дивану більш творчо. Ви можете дослухатися до своєї інтуїції та врахувати власні потреби у дизайні.



Диван не має бути занадто великим / Фото Pexels​

Дайте дивану більше простору

Звісно, існує майже дизайнерське правило щодо того, що диван не має стояти біля стіни. Втім, це може бути вкрай непрактично, якщо ваша кімната не дуже велика.

Меблі слід висунути на кілька дюймів, особливо коли доступ до драпіровок або штор є проблемою,

– розповіла дизайнерка.

Тож спробуйте не поміщати свій диван прямо у куток. І, як би парадоксально це не звучало, це додасть вашій вітальні чимало простору.

Подумайте про універсальність

Це правило особливо важливе у випадку, якщо у вашій вітальні часто бувають ваші друзі чи ви живете з родиною. Тоді вам потрібно, щоб диван міг виконувати відразу кілька функцій, і модульний диван підійде для цього найкраще.