Ігнорувати жир та плями на вашій плиті – це найгірше, що ви можете зробити, адже плита не очиститься сама, і з часом забруднення стануть настільки стійкими і застарілими, що позбутися їх буде в рази складніше. Про те, як почистити плиту, розповіла експертка з прибирання Кеті Холдефер.

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Як мити плиту правильно

Плита складається з багатьох деталей, зокрема газових пальників та гладкої скляної поверхні, тож важливо дотримуватися правильного методу очищення, щоб запобігти пошкодженням побутової техніки. І одне з питань, яке вас, скоріше за все, цікавить: а як часто насправді потрібно мити плиту?

В ідеалі бризки протирати ви повинні відразу ж після того, як залишите їх, щоб запобігти їхньому засиханню. Та навіть якщо ви користуєтеся плитою нечасто, протирати її потрібно хоча би раз на тиждень.

Якщо ж у вашій квартирі плита скляна, або виготовлена з суміші кераміки та скла, полікристалічного матеріалу, ви можете використати оцет для того, щоб відмити її. Та ви маєте зважати на те, що скло, попри те, що є досить довговічним, може легко подряпатися чи пошкодитися, тому чистити його потрібно обережно.

Для миття плити вам знадобиться:

розпилювач;

дистильований білий оцет;

засіб для миття посуду;

губка;

серветка з мікрофібри;

харчова сода.

Перше правило, яке ви маєте знати про чищення плити – ви маєте дочекатися, поки вона охолоне перед тим, як починати миття. Згодом залийте у пляшку з розпилювачем 1 склянку оцту, склянку гарячої води та ½ чайної ложки засобу для миття посуду.



Плиту можна відмити оцтом та содою / Фото Pexels

Струсіть пляшку, щоб перемішати, та розпиліть засіб на плиту. Залиште мийну суміш на кілька хвилин, щоб вона встигла подіяти, а потім використайте губку для того, щоб почистити плиту.

Якщо на плиті залишилася пригоріла їжа, ви можете використати суху харчову соду та полийте оцтом, щоб утворилася паста. Змочіть рушник з мікрофібри та накрийте ним пасту і залиште так на 15 хвилин. Згодом зніміть рушник та скористайтеся губкою для того, щоб видалити пасту з плити.