Занадто часто винагороджуєте себе

Якщо звикли балувати себе чимось смачним чи келихом вина після кожних втрачених кількох кілограмів, швидше за все і не помітите, як вага повернеться. Алкоголь може знизити здатність вашого тіла спалювати жир до 73%.

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Дієтолог Леа Кауфман пропонує винагороджувати себе за успіхи чимось, що ви не можете покласти в рот. Наприклад, це може бути манікюр або урок сайклінгу.

Не зважуєтеся

Помилка, яку часто роблять люди під час перших успіхів у схудненні, перестають зважуватися. Згідно з дослідженнями, ті, хто не стає на ваги регулярно, як правило, набирають вагу. Краще зважуватися хоча б один раз на тиждень. Експерти зазначають, оскільки вага природним чином коливається протягом тижня, зважування кожної середи є найбільш точним.



Зважуватися / Фото Healthline

Не вживаєте достатньо білка

Споживання достатньої кількості білка може запобігти втраті м'язів, а недостатнє – сповільнить швидкість метаболізму. Це означає, що підтримка м'язової маси допоможе організму швидше спалювати калорії. І навпаки — без м'язів з більшою ймовірністю будете набирати вагу. Яка потрібна кількість білка на день для одної людини – відповідь на це питання у кожного своя. Проте переважно людям достатньо 0,8 − 1 грами білка на кілограм маси тіла в день.

Повністю виключили вуглеводи зі свого раціону

Без вуглеводів нормальна життєдіяльність організму неможлива. Їх нестача може привести до порушення обміну речовин, зниження імунітету та повного виснаження. Як результат, зрив з дієти. Загальна кількість вуглеводів в добовому раціоні має бути 60 − 65%. А оптимальна пропорція між складними й простими вуглеводами — 90% і 10% відповідно.

Не міняєте режим тренувань

На думку, доктора Шона М. Уеллса, якщо довго не змінювати режим тренувань, організм пристосовується до фізичної активності й спалювання калорій сповільнюється. Наприклад, якщо переважно їздите на велосипеді, спробуйте бігати або грати в теніс, щоб прискорити метаболізм.

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Недостатньо спите

Нестача сну може уповільнити метаболізм і привести до набирання ваги. Згідно з дослідженнями, втрата тільки 30 хвилин сну збільшує ризик ожиріння на 17%.

Навіть легке недосипання змушує ґрелін (гормон, що стимулює почуття голоду) переходити в режим перезавантаження, одночасно знижуючи рівень лептину (гормону, що пригнічує апетит). Тобто людина відчуватиме голод, навіть коли сита, що може привести до переїдання та збільшення ваги.