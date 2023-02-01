Чимало кольорових речей вже через кілька "сеансів" у пральній машинці втрачають свій колір. Як зберегти яскравість та продовжити життя улюбленим елементам гардероба, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як правильно прати кольорові речі

Кольорові речі потребують особливого догляду. Засоби для прання зі спеціальним маркуванням, на жаль, не гарантують вам довговічності. Перед пранням одяг чи білизну варто вивернути навиворіт – це головне правило, яке варто запам'ятати. Цей простий лайфхак допоможе зберегти колір, принт чи вишивку.

Цікаво, що порада прати речі навиворіт підійде для будь-яких тканин. Ось кілька переконливих причин:

зазвичай бруд, піт чи жир, який виділяє тіло, зберігається саме всередині, тож це допоможе ефективніше його позбутись;

ви врятуєте трикотажний одяг від ковтунців, поява яких добряче дешевить річ;

захист від вицвітання чи пошкодження принтів і вишивки.



Вчимось прати кольорові речі / Фото Pexels

Для прання речей обирайте схожі за кольором та тканиною елементи, уникайте блискавок чи застібок, якщо ті можуть пошкодити делікатні тканини.

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Якщо на тканині є складні забруднення, нанесіть на "зону ураження" трохи мийного засобу і залиште на трохи, а тоді відправляйте до інших речей. Температура для прання кольорових речей не повинна перевищувати 40 градусів. Вивчіть ретельно позначки на етикетці, щоб обрати правильний режим прання.