Мозок – це надзвичайно важливий орган у людському тілі. Він не тільки керує ним, але й дозволяє вам рухатися, думати, відчувати та дихати. І саме через це підживлювати його потрібно правильно.

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Чорниця

Фактично усі ягоди корисні для здоров'я мозку, проте чорниця займає чи не перше місце у цьому списку. Вона може забезпечити організм необхідними поживними речовинами – вітаміном С, К та марганцем.

Усі ці сполуки допомагають стимулювати приплив крові до мозку, а це призводить до покращення концентрації.

Науковці з Public Health Nutrition 2019 року провели дослідження та довели, що люди, які регулярно вживають овочі та фрукти, і зокрема чорницю, менш схильні до розвитку деменції, когнітивних порушень чи хвороби Альцгеймера.

Дієтологиня Джулія Зумпано переконана, що чорниця – це одна з найкращих ягід, які ви тільки можете додати до свого раціону.



Чорниця дуже корисна для мозку / Фото Pexels

Листова зелень

Якщо ви не любите капусту і шпинат, подумайте ще раз, адже ця зелень може робити неймовірні речі з вашим мозком. Такі продукти наповнені поживними речовинами, зокрема вітаміном К, бета-каротином, вітаміном Е та фолієвою кислотою.

Пам'ятайте й про те, що вітамін Е є антиоксидантом, який може захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Та вітамін К й бета-каротин також пов'язані з покращенням роботи мозку та допомагають покращити пам'ять та пізнання. Якщо ви не знаєте, як збільшити кількість листкової зелені, яку ви споживаєте, ви можете додати жменю шпинату до смузі, запіканки чи салату.

Яйця

Яйця є досить популярними для сніданку продуктами, й недарма. Вони не тільки недорогі та можуть бути дуже корисними для здоров'я, особливо коли йдеться про мозок.

Одне з досліджень у The American Journal of Clinical Nutrition показало, що регулярне вживання яєць справді пов'язане з покращенням когнітивних функцій у здорових людей. Це відбувається через те, що яйця багаті на речовину холін, а він пов'язаний зі зменшенням запалення та сприяє роботі мозку. Цю речовину також пов'язують із покращенням пам'яті та зв'язком між клітинами мозку.