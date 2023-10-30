Незалежно від того, чому ви вирішили схуднути, до цього потрібно ставитися обережно та не надто поспішати. Просто обмежити себе у харчуванні – це зовсім не найкраща ідея, і в довгостроковій перспективі вона може обернутися неприємними наслідками. Про те, як правильно і ефективно худнути, розповіли Трейсі Тір та Джей Кардіелло.

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Вживайте більше білка

Одне з досліджень показало, що вживання білка може допомогти вам залишатися ситими та не вдаватися до шкідливих перекусів протягом дня. Тож якщо ви додасте до свого сніданку яйце чи два, це може допомогти вам скинути кілограми.

Натомість ті люди, які пропускали сніданок, мали менше шансів схуднути та втримати вагу.

Спіть по 8 годин на день

Виявляється, саме здоровий і повноцінний сон може допомагати втрачати вагу та підтримувати її. Окрім того, якщо ви також займаєтеся спортом, регулярний графік пробудження і засинання може допомогти вам зарядитися енергією та тренуватися активніше.



Сон дуже важливий для схуднення / Фото Pexels

Часто рухайтеся

Сидячий спосіб життя точно не допоможе вам схуднути. Тож якщо ваша мета – втратити кілька кілограмів, вам точно варто спробувати додати у свій розпорядок дня прогулянки та іншу фізичну активність.

Якщо ви займатиметеся спортом всього по 20 хвилин на день, це може не тільки спалити жир, але й зарядити вас хорошим настроєм на 12 годин.

Робіть вправи на гнучкість

Часто під час занять спортом для схуднення люди вдаються до силових тренувань чи бігу, проте гнучкість не менш важлива. Не забудьте, що вправи на розтяжку потрібно робити до і після загального тренування, щоб розігріти та заспокоїти м'язи.

Якщо ви виконуватимете всього кілька заспокійливих розтяжок перед закінченням бігу, ви зможете досягти своїх цілей у схудненні значно швидше.

Розділяйте відстані

Якщо ви займаєтеся бігом (який є надзвичайно корисним для схуднення), ви можете відчувати певні проблеми з тим, щоб пробігати дуже великі відстані. Для того, щоб поборотися з цією проблемою, намагайтеся поділити загальний маршрут на менші відрізки і давайте собі відпочити між ними. Так ви зможете досягти чудових результатів.