Чи потрібно охолоджувати та мити яйця: відповідь здивує

Можливо, ви зберігаєте яйця у холодильнику, та чи справді обов'язково це робити? Ви могли помітити, що у супермаркетах цей продукт часто зберігається на звичайних полицях за кімнатної температури.

Виявляється, у різних країнах яйця зберігають по-різному. Наприклад, у США та Канаді їх продають охолодженими, а у решті світу – ні. І в залежності від регіону правила зберігання цих продуктів можуть змінюватися. Про те, як це впливає на яйця, розповіла Келлі Сленц, старший менеджер з маркетингу в Organic Valley.

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Чи потрібно охолоджувати яйця?

В деяких країнах яйця перед продажем у магазині миють та охолоджують для того, щоб знизити ризик сальмонели, але здебільшого у триманні яєць в холодильнику немає потреби.

Та ви маєте запам'ятати просте правило: якщо яйця вже були охолоджені, то вони повинні такими й залишатися, адже під час нагрівання за кімнатної температури вони можуть зіпсуватися – на шкаралупі утворюється конденсат, в якому розмножуються бактерії.



На шкаралупі яєць можуть утворювати​сь бактерії / Фото Pexels

У немитих яєць, виявляється, також є свої переваги – так вони зберігають природний захисний шар, що називається кутикула, і саме він запобігає розмноженню бактерій.

Якщо ви купуєте помиті яйця, в яких цей шар зруйнований, їх краще зберігати у холодильнику. Але якщо ви придбали брудні яйця на фермерському ринку, які не піддавали обробці, їх можна залишити у звичайній шухляді.

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Також пам'ятайте про те, що у холодильнику яйця можуть зберігатися від трьох до шести тижнів. Втім, зважати варто й на термін придатності, що вказують на упаковці. Якщо ви маєте сумніви щодо того, чи ваші яйця ще свіжі, занурте їх у склянку води. Якщо яйце тоне, тоді воно свіже, а якщо спливає на поверхню – варто його викинути, адже воно вже зіпсувалося.