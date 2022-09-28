Як забути про пил раз і назавжди: простий рецепт

Для багатьох боротьба з пилом перетворюється у нескінченне прибирання кілька разів на тиждень, яке вже за день втрачає свою актуальність. Ми знайшли універсальне рішення.

Цей рецепт дозволить вам спокійно дихати чистим повітрям вдома. Часу стане більше, тож ви та ваші рідні точно оцінять таке прибирання.

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Як прибрати квартиру від пилу

Звісно, цей рецепт не чудодійний і в якийсь момент пил все ж з'явиться на полицях, проте це точно не буде так швидко, як після звичного прибирання. Для приготування розчину вам знадобляться наступні інгредієнти:

1 літра води;

1 чайна ложка солі;

5 чайних ложок оцту;

1 столова ложка кондиціонера для білизни.

Всі інгредієнти додаємо у воду та ретельно перемішуємо до отримання однорідної консистенції. Нею потрібно протерти усі поверхні й можна навіть вимити підлогу. Розчин безпечний, тож не пошкодить меблі.



Прибирання квартири стане простішим / Фото Pexels

Куди зручніше наносити такий розчин буде за допомогою пульверизатора, а прибирати пил і зайву рідину серветкою з мікрофібри. Як бонус, розчин має дію ароматизатора, що зумовлено вмістом кондиціонера для білизни.

Результати вас точно вразять, адже діє нанесена на поверхню рідина як антистатик, тобто здатна добре відштовхувати пил. Також рекомендуємо зменшити у квартирі кількість відкритих полиць і всіх дрібниць, які ви на них збирали. Чисту порожню поверхню куди простіше протирати, аніж заставлену статуетками, свічками та іншим декором.

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Дієві поради, як зменшити кількість пилу вдома: