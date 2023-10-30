Ці 4 вправи для талії допоможуть швидко підтягти усе тіло

Якщо ви хочете займатися вдома та не маєте спеціального обладнання або багато часу, ці вправи ідеально підійдуть. Вони прості та ефективні, тож ви дуже швидко помітите результат!

Ймовірно, вам доводилося бачити спеціальні пристрої для тренування талії, які допомагають зменшити жир на животі та зробити його більш плоским та підтягнутим. Що ж, ці прилади недієві, і вам краще зміцнити свій прес та живіт за допомогою спеціальних вправ. Про те, які саме тренування підійдуть найкраще, розповіла експертка з фітнесу Дженніфер Коен.

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Бічна планка зі скручуваннями

Для того, щоб виконати цю вправу, вам потрібно зайняти позицію у бічної ланки та поставити ноги одна на одну. Якщо ви стоїте на лівому передпліччі, покладіть праву руку за голову і тримайте там, а потім лікоть цієї руки притисніть до підлоги.

Під час бічної планки намагайтеся максимально напружувати косі м'язи, що проходять збоку від талії та живота і з'єднують ребра із тазом.



Планка надзвичайно корисна для преса / Фото Pexels

Велосипедні скручування

Для виконання цієї вправи вам потрібно лягти на спину та завести руки за голову. Підніміть ноги, щоб коліна були зігнуті під кутом у 90 градусів. Під час виконання вправи вам потрібно підтягти правий лікоть до лівого коліна, а праву ногу випрямити.

Весь цей час руки потрібно тримати за головою. Затримайтеся у позі та секунду, а потім поверніться до вихідного положення. Повторіть ту саму комбінацію з іншою ногою.

Продовжуйте чергувати ноги і зробіть 15 повторень на кожну з них.

Захоплення п'ят

Для цієї вправи вам потрібно лягти на спину, а ступні притиснути до землі. Руки тримайте з боків. Голову та груди потрібно відірвати від підлоги та тримати прес напруженим. Не забувайте також і про те, щоб тягтися по черзі лівою рукою до лівої п'яти та правою рукою – до правої. Під час виконання рухів не вигинайте тіло, натомість задіюйте тільки прес.

Обійми колін

Ляжте на спину, ноги тримайте випрямленими та піднятими над головою. Обидві руки та ноги перемістіть так, щоб вони зустрілися над вашою талією. Напружте прес та повільно опустіться у вихідне положення контрольованим рухом.

Зробіть 15 повторень. Якщо це видається надто складним, ви можете обіймати коліна під час виконання вправи.