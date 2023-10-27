Схуднення може бути непростим процесом, та якщо ви хочете втратити вагу, вам варто спробувати вправи для преса. Вони не тільки покращать вигляд вашої фігури, але й допоможуть стати сильнішими. Про те, які вправи найбільш ефективні, розповіла експертка Мірел Заман.

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Підйоми

Для того, щоб виконати цю вправу, ви повинні лягти на підлогу рівно, підняти онду руку у повітря і зігнути ногу з того ж боку так, щоби ступня опинилася на підлозі. Сядьте, використовуючи вільну руку для підтримки.

Пілся цього протилежною п'ятою упріться в підлогу та підніміть обидва стегна над підлогою в полодення моста. Після цього вам потрібно піднятися так, щоби ви перейшли у положення випаду з ведучою ногою спереду. Повторіть усі ці кроки у зворотному порядку, щоб ви знову опинилися у положенні лежачи, а потім змініть ногу.

Планка павука

Дя вправа досить проста, і вам для неї не знадобиться жодне додаткове обладнання. Починати її потрібно з положення планки на передпліччях. Підніміть праве коліно та підведіть його до правого ліктя.

Після цього поверніться до початкової точки та повторіть ту саму вправу з лівою ногою. Продовжуйте чергувати ноги так довго, як у вас вийде втримати планку у правильній формі.



Планка дуже корисна для преса / Фото Pexels

Повороти

Для цієї вправи вам знадобиться великий надувний м'яч для аеробіки. Почніть тренування у положенні планки, але ваші ноги мають перебувати на м'ячі для стійкості. Використовуйте коліна, щоб підтягувати кулю ближче до себе та робіть ногами кругові рухи.

Після цього поверніться до початкового положення та повторіть вправу, але цього разу робіть кругові рухи в протилежну сторону.

Скручування

Для виконання цієї вправи вам потрібно прийняти сидяче положення. Після цього підніміть ноги в повітря та схрестіть щиколотки. Після цього вам потрібно відкинутися трохи назад і почати повертати тулуб вправо і вліво, тримаючи прес напруженим.

Якщо з часом ця вправа почне здаватися вам надто легкою, ви можете додати вагу в руки і виконувати тренування з нею.