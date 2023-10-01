Якщо пляма від шоколаду незначна, то обробіть одяг невеликою кількістю засобу для миття посуду та виперіть. Якщо ж пляма вже довго була на одязі, то тоді треба взятися до серйозніших методів, щоб видалити шоколад з одягу. Як видалити плями від шоколаду розповіла Сара Агірре – експерт з домашнього господарства, яка має понад 20 років досвіду.

Читайте також Ось як вивести жирну пляму з одягу за кілька хвилин

Насамперед видаліть з тканини тверді шматочки шоколаду завдяки ложці. Гострого нічого використовувати не треба. Пляму терти не треба, оскільки вона ще глибше проникне у волокна тканини.

Промийте холодною водою

Промийте холодною водою забруднену поверхню зі зворотного боку. Ви також можете використовувати засіб для виведення плям, щоб послабити її.

Попередня обробка плями

Акуратно втріть сильнодіючий рідкий миючий засіб в пляму від шоколаду. Залишіть одяг на п'ять хвилин. Потім замочіть його на 15 хвилин у холодній воді. Кожні три-п'ять хвилин акуратно протирайте забруднену, щоб розчинити пляму, а тоді ретельно промийте. Коли пляма зійде, тоді виперіть річ, як завжди та добре висушіть.



Пляму від шоколаду можна вивести / Фото Vivani

Як вивести плями шоколаду з одягу без прання

Якщо пляма від шоколаду свіжа, її можна вивести без мила, миючих засобів чи хімікатів.

Промийте пляму холодною водою, бажано зі зворотного боку. Тоді намочіть паперовий рушник у холодній воді та промокніть лицьову сторону. Повторюйте при необхідності, поки пляма не перестане світлішати.

Нанесіть на пляму невелику кількість засобу для виведення плям та залиште на кілька хвилин. Потім ще раз промийте пляму зі зворотного боку та ще раз промокніть чистими вологими паперовими рушниками.

Натуральні засоби для видалення плям шоколаду

Перекис водню

Змішайте одну частину засобу для миття посуду з двома частинами перекисю водню. Ця суміш чудово видаляє жир і висвітлює плями. Нанесіть розчин безпосередньо на пляму та залишіть на 10 хвилин, після цього одяг можна попрати.

Оцет

Змішайте одну частину оцту з однією частиною води, а потім замочіть пляму у розчині приблизно на 10 хвилин. Потім виперіть тканину, як завжди.