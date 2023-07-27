Розлад сну є одним з найрозповсюдженіших наслідків впливу стресу на організм людини.

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Що таке безсоння

труднощі із засинанням;

труднощі з неперервністю сну, що характеризуються частими прокиданнями або проблемами з повторним засинанням після прокидання;

раннє ранкове пробудження з неможливістю повторно заснути;

один з вищезазначених симптомів триває 3 дні на тиждень.

Фактори ризику виникнення порушень сну можна поділити на:

пов’язані зі стилем життя (надмірне вживання кофеїну, вживання алкоголю, навчання в університеті, зміна роботи);

пов’язані з навколишнім середовищем (багато зовнішнього шуму);

пов’язані з психоемоційним станом (тривожність, нав’язливі думки, хвилювання);

пов’язані з медичними станами (біль, хронічні захворювання нирок, психіатричні хвороби, вживання деяких медикаментів).

Багато з нас зараз перебувають у пригніченому стані.Механізмів порушень сну, асоційованих зі стресом буває декілька. Це можуть бути викиди кортизолу, адреналіну та низки інших гормонів, що призводить до надмірної активації симпатичної нервової системи, яка не дає можливості заснути.



Дотримуйтеся порад, щоб швидко заснути / Фото з Sky News

Недостатність сну значно впливає на психічне здоров’я та загальну якість життя. Дорослі з недостатньою кількістю сну мають більшу вразливість до стресу, погіршену якість життя, розлади настрою та порушення пам’яті.

Довготривала недостатність та порушення сну можуть спровокувати проблеми з вагою, гіпертонію, серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу. Згідно з дослідженнями, якість сну впливає на психічне здоров’я та підвищує ризик депресії.

Як позбутися безсоння та покращити свій сон?