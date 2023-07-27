Расстройство сна является одним из наиболее распространенных последствий влияния стресса на организм человека.

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Что такое бессонница

трудности с засыпанием;

трудности с непрерывностью сна, характеризующиеся частыми пробуждениями или проблемами с повторным засыпанием после пробуждения;

раннее утреннее пробуждение с невозможностью повторно уснуть;

один из вышеперечисленных симптомов длится 3 дня в неделю.

Факторы риска возникновения нарушений сна можно разделить на:

связанные со стилем жизни (чрезмерное употребление кофеина, употребление алкоголя, обучение в университете, смена работы);

связанные с окружающей средой (много внешнего шума);

связанные с психоэмоциональным состоянием (тревожность, навязчивые мысли, волнение);

связаны с медицинскими состояниями (боль, хронические заболевания почек, психиатрические болезни, употребление некоторых медикаментов).

Многие из нас сейчас находятся в подавленном состоянии. Механизмов нарушений сна, ассоциированных со стрессом бывает несколько. Это могут быть выбросы кортизола, адреналина и других гормонов, что приводит к чрезмерной активации симпатической нервной системы, которая не дает возможности заснуть.



Следуйте советам, чтобы быстро заснуть / Фото из Sky News

Недостаточность сна оказывает значительное влияние на психическое здоровье и общее качество жизни. Взрослые с недостаточным количеством сна имеют большую уязвимость к стрессу, ухудшение качества жизни, расстройства настроения и нарушение памяти.

Длительная недостаточность и нарушение сна могут спровоцировать проблемы с тяжестью, гипертонию, сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа. Согласно исследованиям качество сна влияет на психическое здоровье и повышает риск депрессии.

Как избавиться от бессонницы и улучшить свой сон?