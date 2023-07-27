Расстройство сна является одним из наиболее распространенных последствий влияния стресса на организм человека.

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Что такое бессонница

  • трудности с засыпанием;
  • трудности с непрерывностью сна, характеризующиеся частыми пробуждениями или проблемами с повторным засыпанием после пробуждения;
  • раннее утреннее пробуждение с невозможностью повторно уснуть;
  • один из вышеперечисленных симптомов длится 3 дня в неделю.

Факторы риска возникновения нарушений сна можно разделить на:

  • связанные со стилем жизни (чрезмерное употребление кофеина, употребление алкоголя, обучение в университете, смена работы);
  • связанные с окружающей средой (много внешнего шума);
  • связанные с психоэмоциональным состоянием (тревожность, навязчивые мысли, волнение);
  • связаны с медицинскими состояниями (боль, хронические заболевания почек, психиатрические болезни, употребление некоторых медикаментов).

Многие из нас сейчас находятся в подавленном состоянии. Механизмов нарушений сна, ассоциированных со стрессом бывает несколько. Это могут быть выбросы кортизола, адреналина и других гормонов, что приводит к чрезмерной активации симпатической нервной системы, которая не дает возможности заснуть.


Следуйте советам, чтобы быстро заснуть / Фото из Sky News

Недостаточность сна оказывает значительное влияние на психическое здоровье и общее качество жизни. Взрослые с недостаточным количеством сна имеют большую уязвимость к стрессу, ухудшение качества жизни, расстройства настроения и нарушение памяти.

Длительная недостаточность и нарушение сна могут спровоцировать проблемы с тяжестью, гипертонию, сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа. Согласно исследованиям качество сна влияет на психическое здоровье и повышает риск депрессии.

Как избавиться от бессонницы и улучшить свой сон?

  • отложите смартфон и не смотрите в экран за 30 минут до сна;
  • не употребляйте тяжелую пищу и алкоголь перед сном;
  • не пейте кофе за 6 часов до сна;
  • прогулки и медитации оказывают положительное влияние на улучшение сна;
  • проветрите помещение и засыпайте при низкой температуре воздуха в темноте и тишине;
  • старайтесь не нагружать себя ненужными мыслями в постели;
  • ложитесь спать в одно и то же время каждый день;
  • выработайте свои ритуалы приготовления ко сну.