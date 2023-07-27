Расстройство сна является одним из наиболее распространенных последствий влияния стресса на организм человека.
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Что такое бессонница
- трудности с засыпанием;
- трудности с непрерывностью сна, характеризующиеся частыми пробуждениями или проблемами с повторным засыпанием после пробуждения;
- раннее утреннее пробуждение с невозможностью повторно уснуть;
- один из вышеперечисленных симптомов длится 3 дня в неделю.
Факторы риска возникновения нарушений сна можно разделить на:
- связанные со стилем жизни (чрезмерное употребление кофеина, употребление алкоголя, обучение в университете, смена работы);
- связанные с окружающей средой (много внешнего шума);
- связанные с психоэмоциональным состоянием (тревожность, навязчивые мысли, волнение);
- связаны с медицинскими состояниями (боль, хронические заболевания почек, психиатрические болезни, употребление некоторых медикаментов).
Многие из нас сейчас находятся в подавленном состоянии. Механизмов нарушений сна, ассоциированных со стрессом бывает несколько. Это могут быть выбросы кортизола, адреналина и других гормонов, что приводит к чрезмерной активации симпатической нервной системы, которая не дает возможности заснуть.
Следуйте советам, чтобы быстро заснуть / Фото из Sky News
Недостаточность сна оказывает значительное влияние на психическое здоровье и общее качество жизни. Взрослые с недостаточным количеством сна имеют большую уязвимость к стрессу, ухудшение качества жизни, расстройства настроения и нарушение памяти.
Длительная недостаточность и нарушение сна могут спровоцировать проблемы с тяжестью, гипертонию, сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа. Согласно исследованиям качество сна влияет на психическое здоровье и повышает риск депрессии.
Как избавиться от бессонницы и улучшить свой сон?
- отложите смартфон и не смотрите в экран за 30 минут до сна;
- не употребляйте тяжелую пищу и алкоголь перед сном;
- не пейте кофе за 6 часов до сна;
- прогулки и медитации оказывают положительное влияние на улучшение сна;
- проветрите помещение и засыпайте при низкой температуре воздуха в темноте и тишине;
- старайтесь не нагружать себя ненужными мыслями в постели;
- ложитесь спать в одно и то же время каждый день;
- выработайте свои ритуалы приготовления ко сну.