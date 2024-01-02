Ви могли про це не знати, та зміна ваших звичок у харчуванні може суттєво знизити ваші ризики як інсульту, так і інфаркту. Тож спробуйте утриматися від деяких шкідливих харчових звичок, щоб захистити власне здоров'я.

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Коли потрібно їсти

Французьке дослідження показало, що люди, які їдять о 9 ранку, мають на 6% більше шансів захворіти на серцево-судинні захворювання порівняно з людьми, які снідають на годину раніше.

А ось вживання вечері після 21:00 пов'язане із збільшенням ризику інсульту на 28%. Натомість вчені радять їсти до 20:00 для того, щоб уникнути подібних ризиків.

Для цього дослідження науковці використали дані понад 103 тисяч французів із середнім віком 42 роки, щоб з'ясувати, який зв'язок звички у харчуванні мають із ризиками різноманітних захворювань.



Снідати потрібно рано вранці / Фото Pexels

Результати показують, що перший прийом їжі пізніше протягом дня – наприклад, пропуск сніданку пов’язаний із вищим ризиком серцево-судинних захворювань із 6-відсотковим збільшенням ризику на годину затримки,

– розповів доктор Бернард Сроур.

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Важливо намагатися снідати якомога раніше після того, як ви прокинулися, а вечерю навпаки – не відтягувати до часу, коли вам вже пора лягати до ліжка. Особливо сильно ризики на захворювання через неправильний час харчування підвищуються у жінок, тож будьте пильні до свого раціону.

До того ж зважайте на те, що чим більша тривалість нічного голодування – тобто часу між останнім та першим прийомом їжі за день, то менший ризик інсультів та інфарктів.