4 найкращі способи спалити 500 калорій: вони підійдуть для кожного

Якщо ви прагнете тренуватися так, щоб спалювати щодня по 500 калорій, вам варто знати, що деякі вправи більш ефективні, ніж інші.

Звісно, ви вже знаєте про те, що для схуднення вам потрібно витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте. Це може бути непросто, та деякі ефективні тренування вам у цьому допоможуть. Найкращими вправами для спалювання калорій поділився особистий тренер Тайлер Рід, засновник PTPioneer.

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Біг

Якщо ваша мета – спалити 500 калорій – тоді вам потрібно просто зашнурувати кросівки та вирушити на пробіжку. Це чудовий початок вашого шляху до схуднення; головне – дотримуватися стабільного темпу.

Якщо ви бігатимете протягом 45 хвилин, цілком зможете спалити 500 калорій. Окрім того, біг надзвичайно ефективний через те, що задіює одразу кілька груп м'язів та збільшує частоту серцевих скорочень.

Плавання

Цей активний вид спорту точно допоможе вам прискорити спалювання калорій. Окрім того, на цьому тренуванні немає надто багато навантажень, проте ваше тіло все одно рухається. Плавання стане хорошим доповненням до будь-якої фітнес-програми, тож якщо ви займатиметеся ним годину, ви зможете спалити приблизно 500 калорій.

Для того, щоб прискорити схуднення, ви можете спробувати використовувати різні гребки та стилі плавання.



Плавання дуже корисне для здоров'я та втрати ваги / Фото Pexels

Скакалка

Якщо ви думали, що стрибки на скакалці – тільки для дітей, подумайте знову. Ця звична і весела вправа допоможе вам швидко досягти мети у спаленні 500 калорій.

Це високоефективне тренування високої інтенсивності, яке покращує координацію та витривалість серцево-судинної системи,

– поділився Тайлер Рід.

Інтенсивна аеробіка

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Якщо ви хочете скинути вагу, ви можете зробити це і вдома, спробувавши курс інтенсивної аеробіки. Це енергійні тренування з рухами, що нагадують танцювальні.

Інтенсивна аеробіка допомагає швидко худнути / YouTube Eva Fitness

Ви можете не тільки спалити жир, але й отримати задоволення, покращити гнучкість та розвинути силу і відчуття ритму.