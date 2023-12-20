5 найбагатших на вітаміни і дешевих продуктів: варто додати їх до свого раціону

Якщо ви прагнете здорово харчуватися, але водночас хочете уберегти свій гаманець від надмірних витрат, це цілком можливо. Для цього вам потрібно трохи подумати над своїм раціоном та додати до нього кілька корисних і дешевих продуктів.

Якщо ви думаєте, що правильно і здорово харчуватися можуть тільки багаті люди, це зовсім не так. Насправді для правильного харчування вам потрібно не так багато різноманітних продуктів, як ви можете подумати. І експертка Бетті Голд поділилася переліком таких поживних продуктів.

Цікаво 7 продуктів з найвищим вмістом клітковини

Консервований нут

Ви й не уявляєте, наскільки нут корисний для вашого організму. Якщо ви додасте його до свого раціону, ви зможете і отримати чимало поживних речовин, і захистити своє здоров'я. Дієтологиня Саманта Касетті вважає, що люди, які регулярно їдять нут та хумус, мають більш високий рівень клітковини порівняно з тими людьми, які уникають цього продукту.

Окрім того, люди, які вживають нут, менш схильні до ожиріння – скоріш за все, через те, що у продукті міститься ситна комбінація білка та клітковини. Так ви швидше наїстеся і, скоріше за все, уникнете переїдання.

Грецький йогурт

Звичайнісінький грецький йогурт може бути більш корисним для вашого організму, ніж ви можете собі уявити. Це доступний та досить універсальний спосіб отримати щонайменше третину молочних продуктів, що необхідно споживати щодня.

У одній порції йогурту ви можете знайти 270 міліграмів кальцію, 345 міліграмів калію та 27 міліграмів магнію. Окрім того, ви збагатите своє тіло 25 грамами білка, який вкрай важливий для вашого організму.

100% апельсиновий сік

Тут головне – обрати справжній сік, який не міститиме доданих цукрів. Такий напій може замінити для вас газовану воду та інші солодкі напої, які зазвичай є основним джерелом цукру в раціоні. Наразі близько 63% людей перевищують рекомендовану денну дозу цукру.



Апельсиновий сік без цукру дуже корисний для здоров'я / Фото Pexels

Також ви можете заморозити апельсиновий сік, а потім додавати ці кубики до звичайної або ж газованої води – так ви також зможете зменшити споживання цукру та до того ж наситити свій раціон вітаміном С, який так важливий взимку.

Волоські горіхи

У простих волоських горіхах міститься більше омега-3 жирної кислоти, ніж у будь-якому іншому горіхові, який ви можете знайти. Цей протизапальний жир дуже корисний для тіла, а також з всього однієї порції ви отримаєте 4 грами білка та 2 грами клітковини.

Не варто забувати й про те, що горіхи є і хорошим джерелом магнію – а ця поживна речовина бере участь у підтримці здорового рівня цукру та нормального артеріального тиску.

Яйця

Якщо ви випили чашку кави, але не отримали миттєвого ефекту "пробудження", можливо, ви вибрали неправильний час для цього. Що варто врахувати при споживанні кави – дізнавайтесь у матеріалі

Якщо ви вже полюбляєте з'їсти яйце чи два на сніданок – чудово, адже це один з тих недорогих продуктів, які просто-таки наповнені поживними речовинами.

Всього одне велике яйце містить 6 грамів білка, а також вітамін D, селен, цинк, йод, фолієву кислоту та багато інших вітамінів групи B. І навіть якщо ви дещо занепокоєні щодо споживання жовтка, дієтологиня запевняє, що здорові люди цілком можуть з'їдати до 7 яєць на тиждень.