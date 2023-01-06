Про охайні та чистенькі рушнички мріють багато господинь, проте на практиці зберігати їх у новому вигляді виходить не довго.

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Як відіпрати кухонні рушники

Якщо з вашими рушниками не справляється звичайний порошок та пральна машинка, маємо чудовий лайфхак. Для боротьби зі стійкими забрудненнями вам знадобляться всього 2 прості інгредієнти.

Для приготування розчину покладіть у місткість рушник, насипте 2 столові ложки солі та 2 – 3 столові ложки будь-якого відбілювача (можете спокійно обирати найдешевшу магазинну альтернативу). Зверху все заливаємо окропом, щоб вода повністю покрила рушники.

Залишаємо все до повного охолодження. Після проходження першого етапу очищення, рушники відправляємо в пральну машинку на звичайне прання, висушуємо і насолоджуємось чистотою.



Кухонні рушники відтепер можна легко відіпрати / Фото Pexels

Які ще методи допоможуть позбутись різних плям

Нанесіть у місцях забруднення будь-який мийний засіб та залиште на добу, після чого виперіть рушник. У боротьбі зі складними плямами від кави чи томатної пасти стане в пригоді розчин солі: 1 столову ложку потрібно розчинити в 1 літрі води та замочити у суміші рушник.

З плямами від плісняви справиться оцет, у якому варто замочити рушники, а тоді ретельно прополоскати. З в'їдливими плямами ягід чи соку впорається гліцерин у "співпраці" з медичним спиртом. Для цього змішайте їх 1:1 та замочіть у розчині рушник на 2 години.

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При різних забрудненнях буде помічний нашатирний спирт і вода у пропорції один до двох. Замочіть у ньому рушник щонайменше на дві години. А якщо хочете зробити кухонний рушник знову білим, радимо використовувати гірчичний порошок. Просто розчиніть його у великій кількості у воді, залиште наніч, а зранку виперіть.