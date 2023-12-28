Якщо вам подобається час від часу розслабитися із алкогольним напоєм, ви зовсім не одні. Та попри те, що насолодитися коктейлем чи двома може бути приємно, це все одно досить сильно впливає на ваше здоров'я. І експертка Олівія Тарантіно розповіла, що ж станеться з вашим тілом, якщо ви відмовитеся від алкоголю взагалі.

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Здоров'я серця покращиться

Коли ви відмовляєтеся від алкоголю, ваш артеріальний тиск з часом зменшиться, і, виявляється, ті люди, які уникають спиртових напоїв у своєму раціоні, мають кращу роботу серця.

А ось регулярне вживання алкоголю може призвести до високого кров'яного тиску та проблем із серцем. Втім, варто зазначити, що зазвичай ці ефекти спостерігаються у тих людей, які п'ють надмірно. А помірне споживання алкоголю не пов'язане з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Ваша печінка вам подякує

Перший орган, який страждає від вживання алкоголю – це печінка. Втім, відмова від нього дасть їй можливість відновитися та знову запрацювати на повну потужність.

Через те, що алкоголь метаболізується саме у печінці, надмірне його споживання може призвести до запалення та пошкодження органу, зокрема і до цирозу, алкогольного гепатиту та ожиріння печінки.



Алкоголь серйозно впливає на роботу печінки / Фото Pexels

Ви схуднете

Якщо ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів, то один з кроків, які ви маєте зробити – це суттєво обмежити кількість алкоголю. В спиртових напоях, особливо солодких, міститься дуже багато калорій, які зазвичай ви забуваєте враховувати.

Окрім того, чимало людей під дією алкоголю відчувають сильну тягу до споживання їжі, і часто нездорової, тож відмова від нього допоможе вам утриматися від переїдання.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Ваш сон стане кращим

Спершу алкоголь і справді може викликати сонливість, проте дослідження показують, що згодом він може порушити цикл сну та призвести до неякісного відпочинку.

Коли ви відмовляєтеся від алкоголю, ваш сон із часом приходить у норму, стає більш спокійним та глибоким.