Люди знайдуть застосування усьому, навіть часниковому лушпинні, якому, здавалось, місце лише у смітнику. Розповідаємо, які є корисні лайфхаки.

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Для чого знадобиться часникове лушпиння

Сад

У лушпинні міститься чимало антиоксидантів та вітамінів С, К і Е. Це дозволяє йому бути чудовим природним добривом. Його можна додати у домашній компост, щоб не купувати дорогих хімікатів для захисту свого саду.

Ще один варіант застосування – зробити натуральний відвар, який матиме протигрибкові властивості. Варіть 100 грамів лушпиння у літрі води протягом 30 хвилин, залиште охолонути та процідіть. Готовою рідиною рекомендується обприскувати листя біля основи рослин.

Лушпиння часнику буде корисним вдома / Фото Pexels

Троянди

Якщо ваші квіти страждають від попелиці, на допомогу прийде саме лушпиння часнику. Просто розкидайте його навколо троянд. Цього достатньо, щоб побачити результат за короткий проміжок часу.

Морква

Зіштовхувались з проблемою швидкого гниття моркви у холодильнику чи будинку? Щоб цього уникати, достатньо посипати овочі лушпинням. Це продовжить термін їхнього зберігання.