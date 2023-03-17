Дипломована лікарка та експертка зі здоров'я Уляна Вернер розповіла про найпопулярніші українські міфи щодо цього вітаміну. Спішіть читати.

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Міфи про вітамін С

Зізнавайтесь, ви теж чули, що вітамін С допоможе у профілактиці застуди та боротьбі з її симптомами? Це міф. Головне завдання цієї органічної кислоти – синтез колагену, який покращує шкіру, структурну цілісність стінок кровоносних судин та кістки.

Окрім цього, вітамін сприяє синтезу дофаміну та норепінефрину, які допомагають підтримувати функції мозку та позитивно впливають на настрій. Якщо хочете зміцнити свій імунітет, краще вживати вітаміни A та D.



У лимонах не найбільше вітаміну С / Фото Pexels

А про покращене засвоєння заліза знали? Якщо ні, то чудово, адже, відповідно до останніх експериментів, вітамін С у комбінації з препаратами заліза не підвищує рівень гемоглобіну у людей з залізодефіцитною анемією. Він залишається на тому ж рівні, що й під час самостійного прийому заліза.

Підкреслю, що самопризначення будь-яких препаратів за порадами з інтернету за серйозних синдромів, як-от залізодефіцитна анемія, – дуже небезпечне,

– наголошує Уляна Вернер.

Та вживай ту органічну кислоту у будь-яких кількостях… Ні-ні. Добова доза для чоловіків становить 90 міліграмів, а для жінок – 70 міліграмів. Безпечна верхня межа – аж 2000. Якщо перевищити цю норму, можуть бути розлади шлунка, камені у нирках, діарея.

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Ви вже знаєте, що вітамін С не допоможе побороти застуду. Але відрікатись від нього не можна – це один із головних елементів правильного функціонування організму. Шукайте його у наступних продуктах: