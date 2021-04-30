Як вийти з посту, щоб не нашкодити шлунку: поради експертів

Вихід з посту повинен бути осмисленим. Важливо не перевантажити свій організм після 48 днів очищення. За час утримання від жирної їжі тваринного походження, людський шлунок перебудовує обмінні речовини, тож різке повернення до важких продуктів в необмеженій кількості, може спровокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Дієтологи переконують, що найрозумніше рішення – спробувати в перший день виходу з посту лише яйця та паску. Перед сном можна випити склянку кефіру. І вже з другого дня вводити в раціон м'ясо, гарніри, перші страви та солодощі.

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Ось 5 порад, які допоможуть вам їсти в міру та не нашкодити шлунку.

Почніть з їжі, яка легко засвоюється

Щоб підготувати свій організм до звичної їжі, починайте поступово додавати у свій раціон кисломолочні продукти (кефіри, натуральні йогурти, нежирний білий сир), вони добре засвоюються організмом.

Далі ви можете скуштувати яйця, рибу, птицю. В останню чергу в раціон вводиться м'ясо (приблизно на 4 – 5 день виходу із посту). Почніть з телятини й вже насамкінець поверніться до свинини.

Їжте невеликими порціями

Розбийте усю їжі, яку ви хочете з'їсти, на дрібні порції та перекушуйте кожні 2 – 3 години. Цієї поради варто дотримуватися принаймні 2 перші дні після виходу з посту.

Їжте не більше ніж 1 яйце в день

Одна із традиційних страв Великодня – відварені яйця. Але їх надмірна кількість не корисна для шлунка, який тільки-тільки вийшов з посту. Тож лікарі рекомендують з'їдати не більше одного яйця в день.

Обережно з солодощами

Випічка з кремом, великою кількістю цукру та шоколаду – не найкращий вибір в перші дні виходу з посту. Замініть солодощі на паску, а коли організм звикне до нового раціону – спробуйте десерти.

Рухайтеся та пийте багато води

Стакан води до застілля сприяє утворенню ферментів, які забезпечують правильне перетравлення продуктів. Завершивши трапезу, не поспішайте розслаблятися. Щоб уникнути набору зайвих кілограмів через зловживання білкових продуктів – більше рухайтеся.

Дотримання цих простих порад – запорука веселих та затишних свят.