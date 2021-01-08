Все, що потрібно знати про печінку та звички, які негативно впливають на її стан.

Печінка – це один з найважливіших внутрішніх органів, при цьому її порушення чи хвороби ніяк не проявляють себе протягом довгого часу, повідомляє Goodhouse. Печінка виконує понад 400 функцій в організмі: детоксикація, допомога в перетравленні їжі, синтез жовчі, виведення токсинів, формування запасів глікогену з надлишків глюкози та метаболізм мікроелементів та гормонів.

На роботу печінки впливає безліч різноманітних факторів, а популярні міфи про очищення органу часто призводять до ще більших ускладнень. Відтак, сьогодні кожен 5-ий дорослий має проблеми з печінкою. Згідно зі статистикою, за останні 40 років, число захворювань печінки зросло майже в 4 рази.

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Попри ці цифри, важливо памятати, що здоровий спосіб життя, правильне харчування та свідоме вживання алкоголю, здатні відновити функції печінки.



Як алкоголь впливає на печінку / Фото Pexels

Якщо я не вживаю алкоголь – мені не потрібно хвилюватися

Багато хто впевнений, що головний ворог печінки – алкоголь. Частково це так: якщо ви зловживаєте спиртним, то основний удар приймає печінка. Але в сучасному світі алкогольні напої – далеко не єдина загроза.

Ожиріння теж значно підвищує ризик, а з огляду на те, що майже 25% дорослих людей у світі страждають від зайвої ваги, ситуація досить серйозна. Серед інших чинників – підвищений холестерин, гіпертонія, діабет 2 типу, резистентність до інсуліну, вірусний гепатит.

Що саме провокує зміни печінки

Проблеми починаються, коли печінка перевантажена їжею. У нормі вона містить мінімальну кількість жиру або не містить його зовсім, але якщо людина зловживає алкоголем і отримує занадто багато калорій з їжею, то на клітинах печінки починає відкладатися жир. Поступово він накопичується та провокує запальні процеси в клітинах. При цьому людина не відчує ніяких загрозливих симптомів. Згодом здорові клітини печінки заміщуються рубцевою тканиною, а це – призводить до цирозу.

Якщо кількість уражених клітин перевищує кількість здорових, орган перестає справлятися зі своїми функціями й печінка відмовляє.

Чому при захворюваннях печінки не відчутні симптоми

У печінки немає нервових закінчень, через це люди не відчувають болю до тих пір, поки пошкодження не стають дуже серйозними. Формування рубцевої тканини (фіброз) поступово порушує кровопостачання печінки, через це вона перестає правильно функціонувати. Саме цей стан і називається цирозом. Багато пацієнтів багато років живуть із захворюваннями печінки, навіть не підозрюючи про це, а діагноз ставиться під час обстежень, які проводяться зовсім з іншого приводу.

На ранніх стадіях єдині симптоми, які може відчути людина, – це слабкість, втома, втрата апетиту. Але ці ознаки можуть говорити й про ряд захворювань, не пов'язаних з печінкою.



Печінка та алкоголь ​/ Фото Pexels

Швидке сп'яніння – це ознака неправильної роботи печінки

Не обов'язково. Багато людей зауважують, що з віком стають чутливіші до впливу алкоголю.

Річ у тому, що з часом в організмі знижується обсяг м'язової маси, збільшується вміст жиру, а води стає все менше. Це означає, що при випиванні, концентрація алкоголю в крові підвищується значно швидше, а ви – п'янієте від меншої кількості алкоголю.

Печінка теж працює менш ефективно, а кількість ензимів, які відповідають за розщеплення алкоголю, знижується. Крім того, деякі дослідження доводять, що під час менопаузи чутливість до алкоголю може збільшуватися. Водночас похмілля стає більш вираженим. Зневоднення (яке є основною причиною похмілля) частіше супроводжує жінок під час менопаузи, а значить – навіть після пари келихів вина ви можете прокинутися з головним болем

Як виявити, що ви входите в групу ризику

Підрахуйте, скільки алкоголю ви п'єте, а також виміряйте об'єм талії. Якщо ви регулярно перевищуєте рекомендовану норму (не більше 12 порцій на тиждень для жінок та не більше 21 порції в тиждень для чоловіків), ризик захворювань печінки зростає. Оптимальна порція – це 100 мл вина або шампанського, 285 мл пива або 30 мл міцних напоїв.

Якщо обсяг вашої талії понад 88 см (для чоловіків – 102 см), ризик значно вищий. Підвищений холестерин, гіпертонія, діабет 2 типу також збільшують ймовірність захворювання. Але точно визначити ризики, зможе лише лікар.

Як підтримати здоров'я печінки