Як впоратися з безсонням та нарешті виспатись: 10 дієвих рішень

Джерело:24 канал
Безсоння – найбільш поширена проблема серед тих, які зачіпають як молодь, так і людей старшого віку. На думку багатьох експертів, правильна підготовка до сну – один із найефективніших способів її розв'язання.
Все, що для цього потрібно – виробити індивідуальний комплекс вечірніх заспокійливих процедур. Зазвичай він включає усунення подразників, які перешкоджають здоровому сну. Якщо ви знаєте свої – почніть з їх ліквідації. Якщо ж ви не розумієте причини безсоння – скористайтеся універсальними порадами, які допомагають засинати при будь-яких обставинах та покращують якість сну.
Читайте також Специфічне безсоння: чому ми відтерміновуємо сон та що з цим робити
Складіть список справ / Фото Pexels
Спробуйте відключитися від роботи та тривог за 2 – 3 години до сну. Для цього занотуйте перелік всіх справ, незавершених завдань та переживань, а також пропишіть біля них короткі рішення чи алгоритм, які полегшать їх виконання.
Залиште всі нотатки за межами спальні, щоб вони не потрапили в поле вашого зору та не нагадали про своє існування аж до самого ранку.
Щоб уникнути проблем зі сном, бажано перекусити за 3 години до того, як ви відправитеся в ліжко. Але врахуйте, що вечеря повинна бути легкою та заспокійливою. Найкраще підійде комбінація протеїну зі складними вуглеводами та овочами.
Уникайте жирної їжі та будь-яких продуктів, що містять кофеїн (шоколад чи чай). Якщо ви зголодніли ближче до пізньої ночі – перекусіть продуктами з низьким глікемічним індексом, що містить магній і триптофан. Вони допоможуть організму синтезувати мелатонін і серотонін, що позитивно впливає на якість сну.
Сюди відносяться телевізор, комп'ютер, планшет і мобільний телефон. Блакитне світло, яке випромінюється цими приладами, пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, що регулює добові ритми та допомагає нам заснути. Погіршує ситуацію створюване ними електромагнітне поле, що має аналогічний ефект.
До того ж телефони та соцмережі – ще один фактор збудження у нервовій системі, тож якщо ви добиваєтеся міцного сну, слід відмовитися від звички гортати стрічку в ліжку.
Прийміть теплий душ / Фото Pexels
Це розслабить м'язи, а також підвищить температуру тіла, що допоможе врегулювати добові ритми. У вечірній час наше тіло поступово охолоджується, запускаючи механізми сну. Утім, ми не відчуваємо цього сигналу та доводимо тіло до того моменту, коли температура падає нижче оптимального рівня. Це й стимулює безсоння.
Прийом теплого душу допоможе відновити природний процес розігрівання та подальшого охолодження тіла.
Лаванда, меліса, ромашка та валеріана – це лідери у сфері заспокоєння перенавантаженої нервової системи. У багатьох аптеках сьогодні можна придбати високоякісні збори та однокомпонентні чаї для зміцнення сну.
Якщо вам захочеться чогось особливого, приготуйте оригінальний ромашковий лате, рецепт якого був розроблених психіаторкою, яка працює з пацієнтами, що страждають від розладів сну. Для приготування чудодійного напою вам знадобиться:
Помістіть всі інгредієнти в блендер, збийте і насолоджуйтеся смаком та ефектом.
Ароматерапія – один з найпопулярніших інструментів боротьби з безсонням. Найбільш яскраво вираженими седативними властивостями володіє олія лаванди, іланг-ілангу, троянди та римської ромашки. Для розпилення ароматів в приміщенні ідеально підходять дифузори, утім, ви можете нанести їх просто на шкіру.
Усвідомлене дихання допомагає заспокоювати думки, знижувати швидкість серцебиття і перемикатися з режиму симпатичної нервової системи, яка активується стресом, в режим парасимпатичної, яка відповідає за відчуття спокою. Ось 3 варіанти дихальних вправ:
Музика для релаксу, шум океану, звуки дощу та спів птахів чудово заспокоюють. Працюючи на рівні підсвідомості, вони вирівнюють природні ритми.
Прослуховування заспокійливої музики варто повторювати щовечора за 30 – 60 хвилин до сну.
Медитація розслабляє тіло та розвантажує розум, готуючи їх до відпочинку. Навіть 5 – 10 хвилин систематичної практики дадуть свій ефект. При цьому не має значення, який спосіб медитації ви оберете.
Як займатися медитацією – Відео з каналу Netflix
Відсутність світла – прямий сигнал головного мозку про те, що прийшов час глибоко розслабитися і відпочити. Якщо домогтися повної темряви в спальні у вас не виходить, придбайте маску для сну.