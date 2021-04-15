Зізнавайтеся, коли ви останній раз зміщали сон, щоб додивитися серію улюбленого серіалу, дочитати ще кілька сторінок книги чи доробити роботу? В такій ситуації не рятує ні втома, ні здоровий глузд, який періодично нагадує, що зранку знову проспиш будильник.

Вранці, запізнюючися на роботу, ви присягаєтеся більше ніколи не засиджуватися до пізньої ночі та відновити режим, однак вже за кілька днів ситуація повторюється. Спробуємо розібратися чому так відбувається та до чого тут прокрастинація.

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Термін "відтермінування сну" вперше описали нідерландські вчені у 2014 році. Згодом визначення підхопив американський Фонд сну, який запропонував власне визначення.

Що таке прокрастинація сну?

Прокрастинація (відтермінування) сну – це ситуація, при якій людина жертвує сном заради дозвілля. Зазвичай це зумовлено браком вільного часу протягом дня.

За статистикою, середня тривалість сну скоротилася приблизно на годину в порівнянні з 1942-м роком.

Як розпізнати, що ви прокрастинуєте



Чому люди не лягають спати вчасно / Фото Pexels

Якщо ви помічаєте за собою ці 3 речі – ви прокрастинатор:

ви постійно відтерміновуєте сон, скорочуючи загальну тривалість відпочинку;

у вас немає поважної причини для прокрастинації;

ви усвідомлюєте, що ви будете погано почуватися вранці та розумієте, що нехтування сном негативно впливає на здоров'я.

Як відзначають вчені, "прокрастинатори сну" часто відкладають на ніч виконання роботи по дому, введення домашньої бухгалтерії чи інші справи, непов'язані з відпочинком.

Як це пояснює психологія

Науковці, які вивчають сон, вважають, що феномен відкладання сну виникає через "розрив" між бажанням та дією. Таке відхилення пояснюється нездатністю до саморегулювання і самоконтролю.

Противники запропонованої теорії вважають, що жертвування сном заради задоволення є звичайною реакцією на надмірний стрес. Мозок просто хоче отримати більше задоволення та використовує єдиний доступний для цього час.

Хто прокрастинує найчастіше



Що таке відкладання сну / Фото Pexels

Жінки і студенти частіше відкладали відхід до сну. Також в групу прокрастинаторів ввійшли "сови" та люди, які відчувають тривожність на тлі COVID-19. Опитування показали, що віддалений формат роботи збільшує тривалість робочого дня, при цьому 40% респондентів з 13 країн вказали, що мають проблеми зі сном з початку пандемії.

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Наслідки прокрастинації:

дефіцит сну призводить до погіршення мислення, пам'яті та здатності приймати рішення ;

; підвищує ризик денної сонливості, погіршуючи продуктивність;

погіршуючи продуктивність; відкладання сну пов'язують з появою дратівливості;

такий спосіб життя в тривалій перспективі підвищує ризик депресії та тривожності;

на тлі недосипу з'являється ризик серцево-судинних захворювань і порушень обміну речовин.

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