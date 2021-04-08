Позитивный настрой – это следствие здорового уровня серотонина. При его балансе мы чувствуем себя спокойнее, сосредоточеннее и менее тревожно. Наш кишечник производит 90% серотонина, поэтому не удивительно, что пища, которую мы едим, влияет на наше настроение.

Исследования показывают, что низкий уровень серотонина связан с депрессией, что, в свою очередь, негативно влияет на сон и аппетит. Одним из способов повысить уровень "гормона радости" – принимать триптофан. Если коротко – это аминокислота, которая регулирует функцию эндокринной системы и способствует выработке серотонина. Она не синтезируется организмом человека, а поступает с пищей. Суточная потребность взрослого человека составляет 0,25 грамм (3,5 миллиграмма на килограмм массы тела), детей до 7 лет – 1 грамм.

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Люди с депрессией часто сталкиваются с проблемой дефицита триптофана. Один из способов, который способен решить эту проблему, – включение в рацион пищи, что содержит незаменимую аминокислоту.

Мясо птицы



Источники триптофана / Фото Pexels

Мясо птицы выделяется среди других продуктов именно высоким содержанием белка, который является стимулятором для поступления триптофана. Несмотря на то, что индейка или курица могут провоцировать сонливость, эксперты считают, что дело не в самих блюдах, а в размерах порций. Уменьшив их, вы почувствуете положительные эффекты блюда.

Яйца

Яйца богаты триптофаном, а в дополнение вы получите витамина А, В12 и селен.

Кроме этого, яичные желтки являются хорошим источником холина – важного вещества для укрепления нервной системы и улучшения памяти.

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Лосось

Кроме того, что лосось – источник триптофана, он является прекрасным источником Омега-3 жирных кислот и витамина D.

Семена

Употребление семян особенно важный источник триптофана для вегетарианцев и веганов, которые недополучают аминокислоты из мяса и молочных продуктов. И даже если вы ни в чем себя не ограничиваете, семена тыквы, льна и чиа дополнит любой салат, йогурт и каши.

Орехи

100 граммов грецкого ореха покрывают 68% от суточной нормы триптофана. Кешью – это целых 115%, фисташки – 108%, а кедровый орех – 43% от нормы. Они также являются важным источником мононенасыщенных жиров, белков, минералов и витаминов, которые важны для нормального функционирования организма.

Соя