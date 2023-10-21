Застосовуйте ці поради щодня і ви вже невдовзі побачите, як вам буде легко прокидатися зранку та яким енергійним у вас пройде день.

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Зробіть зарядку

Доктор медичних наук Ерік Хан після сну спочатку одягає додатковий шар одягу, щоб зберегти температуру тіла, якою вона була під ковдрою.

Щоб розім’яти м’язи варто зробити кілька базових вправ. Зарядка допомагає підвищити енергію та дасть позитивний сигнал вашому тілу. Дослідження 2020 року довело, що люди, які розтягувалися протягом десяти хвилин, повідомляли про меншу стомлюваність та покращення настрою.

Лікар каже, що замість зарядки ви можете зайнятися йогою, постояти в планці, зробити випади чи віджимання. Це викличе збільшення частоту серцевих скорочень та приплив енергії.

Випийте воду

Доктор медичних наук Махмуд Кара розпочинає свій ранок з того, що випиває склянку води, яка принесе багато користі для здоров’я.

Під час шести-восьми годин відпочинку ми втрачаємо воду через піт, сечу та загальний процес обміну речовин. Коли ви п'єте воду, це допомагає активізувати ваш розум і, своєю чергою, допомагає покращити вашу розумову працездатність протягом дня,

– зазначив лікар.

Дослідження 2019 року, опубліковане в "Міжнародному журналі екологічних досліджень та громадської охорони здоров'я", показало, що тестовані, які були зневоднені, показали найгірші результати на іспиті, але прийшли в норму після регідратації.



Не забувайте вранці пити воду / Фото Pexels

Прогуляйтеся

Дерматологиня з Нью-Йорка Дебра Джаліман щоранку зі сходом сонця здійснює прогулянку з собакою. Свіже повітря зранку оживляє та заряджає енергією.

Заправте ліжко

Доктор медичних наук Бретт Моллард починає свій день з простих справ: заправляє ліжко, прибирає з вечора сухий посуд та поливає кімнатні рослини.

"Виконання завдань насамперед від ранку дає мені миттєве почуття виконаного обов'язку, і це чудовий спосіб розпочати день", – зазначив лікар.

Випийте каву

Чашка кави приносить численні переваги для здоров'я та дає потужний заряд енергії.

Медитуйте

Регулярна медитація надає довгостроковий вплив на тривалість вашої уваги та інші когнітивні здібності. Вона очищує розум для того, щоб почати день з чистого аркуша. Медитація допоможе вам залишити позаду вчорашнє та рухатися вперед з ясним та зосередженим розумом.

Поніжте в теплій ванні

Тепла ванна може надати вам сил вранці, вона бадьорить та одночасно заспокоює. Дослідження 2018 року, опубліковане в журналі "Доказова додаткова та альтернативна медицини", показало, що регулярна тепла ванна покращує кровообіг і допомагає зменшити втому, стрес та біль.