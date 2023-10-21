Виявляється, деякі напої і справді можуть допомогти вам скинути кілька кілограмів та досягти кращої фігури. Про те, що ж потрібно пити протягом дня, розповіла зареєстрована дієтологиня Тріста Бест.

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Вода

Це може здатися вам очевидним, та вживання великої кількості води і справді може бути корисним для вашого здоров'я та підтримання здорової ваги. Окрім того, належне зволоження допомагає підтримувати здоровий метаболізм.

Дослідження показують, що якщо ви питимете воду перед вживанням їжі, ви відчуватимете себе більш ситими та знизите ймовірність переїдання. Для того, щоб тримати організм гідратованим, намагайтеся випивати по 8 склянок води на день.

Підтримка достатньої кількості рідини має вирішальне значення для загального здоров’я та може допомогти контролювати ваш апетит, запобігти переїданню та підтримати обмін речовин,

– поділилася Тріста Бест.

Вода з лимоном

У воді з лимоном можна знайти чимало вітаміну С, а він підтримує процес окислення жиру в організмі та є дуже важливим для роботи метаболізму та відчуття ситості.

Окрім того, лимон може додати незвичайного смаку до звичайної води, і вам буде легше пити її у достатній кількості.



Вода з лимоном дуже корисна / Фото Pexels​

Зелений чай

А ось у зеленому чаї можна знайти іншу речовину, яка вкрай корисна для підтримання метаболізму – катехін. Це природний антиоксидант, який прискорює метаболізм, сприяє окисленню жиру та покращує чутливість до інсуліну.

Окрім того, у зеленому чаї є також і помірний вміст кофеїну, а це може дати вам заряд енергії на цілий день. Чай також може стати більш здоровою альтернативою до солодких, калорійних напоїв.

Імбирний чай

Імбирний чай може бути корисним не лише для схуднення, але й для заспокоєння розладів шлунку, полегшення здуття живота та зменшення запалення. А всі ці цілющі ефекти чаю допомагають підтримувати плаский живіт та запобігати проблемам з травленням.

Імбир має протизапальні властивості та може сприяти травленню, потенційно зменшуючи здуття живота та сприяючи більш плоскому животу,

– розповіла Тріста Бест.

Втім, уникайте додавання до напою надто великої кількості цукру, адже це може нівелювати усі корисні властивості імбирного чаю.