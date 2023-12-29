Хто постійно займається спортом, той знає, що фізичні вправи допомагають краще себе почувати, дають енергію й сили. А от ті, хто продовжують тренуватися навіть в страшому віці можуть підтвердити що фітнес не лише впливає на здоров’я, покращуючи його, але й дозволяє відчувати себе молодшими за свій вік.

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Однією з таких людей є 69-річна тренера Ліз Хіллард, яка поділилася власними секретами, які допомагають їй тримати себе у формі та чудово виглядати.

Силове тренування

Жінка розповіла, що 4-5 разів на тиждень вона використовує комплекс вправ з пілатесу, орієнтованих на корпус, з використанням гантелей, еспандерів, планерів.

Коли Ліз Хіллард виповнилося 50 років, вона почала додавати у своє тренування пілатес та важчі ваги і помітила зменшення жиру на животі й тоншу талію.

Тренування на корпус

Тренерка користується ще однією фітнес-звичкою та виконує вправи на корпус. Вони зміцнюють хребет та вирівнюють прес.

Щоденні прогулянки

Виходьте щодня гуляти в будь-яку погоду – сонячну, дощову чи морозяну. Свіже повітря завжди покращує стан організму, ви будете почувати себе енергійнішими та бадьорішими.

Віджимання

Щодня тренерка віджимається 30 разів. За словами жінки – це одна з найефективніших вправ для всього тіла.

Двадцять років тому я не могла виконати жодного віджимання. Я займалася виконанням вправи по одному віджиманню в день, поки не дійшла до 30 віджимань за один раз. Ніколи не пізно розпочати, незалежно від віку та рівня фізичної підготовки,

– зазначила Ліз Хіллард.

Розтяжка й пілатес

Жінка також займається пілатес та розтягує своє тіло. Щоб розслабити м’язи вона використовує пінопластовий валік. Також ним вона використовує його для проблемних зон, які потребують додаткової уваги.

Відпочинок

Будь-які заняття спортом потребують відпочинку, оскільки дуже важливо відновлювати м’язи.

"Нашому тілу потрібен час, щоб відновитися та поповнити свої запаси. У дні відпочинку я намагаюся включати в розпорядок дня легкі прогулянки", – зазначила Ліз Хіллард.