Як займатися спортом, якщо немає часу, енергії та можливостей: поради тренера

Як змусити себе займатися спортом? Щоб 3–4 рази на тиждень бадьоро прокидатися та йти на пробіжку або відвідувати фітнес-зал? Щоб регулярно займатися йогою чи нарешті пройти онлайн-марафон? Насамперед потрібна залізна воля. А також – ці прості лайфхаки.

Джерело: My Handbook

Здається, щоб регулярно займатися спортом повинно зійтися безліч сприятливих факторів. Приємна погода, позитивний настрій, енергія, хороше самопочуття та відсутність справ, роботи чи відпочинку з друзями. Але, на жаль, такі моменти в житті трапляються рідко.

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Тож, щоб почати займатися регулярно, вам знадобиться чимало сили волі, самоконтролю та дотримання правильних звичок.

Не називайте тренування "тренуваннями"



Як полегшити тренування / Фото Pexels

Багато людей з радістю загоряються ідеєю спорту рівно до того моменту, як уявляють тренажерний зал, піт та кріпатуру. Після цих асоціацій весь ентузіазм зводиться нанівець. Винен в цьому наш мозок: він завжди прагне економити сили та робить все можливе, щоб ми якомога більше лінувалися.

Те, що видається нам неприємним та важким, мозок швидко відхиляє, знаходячи суттєві відмовки. Однак його можна обманути, якщо замість тренування йти на прогулянку, або організовувати активні ігри з дітьми. Головне в цій справі – регулярність: хоча б 3 рази в день ваш пульс повинен прискорюватися до тренувальних величин.

Знайдіть перші 5 хвилин

Високоінтенсивні інтервальні тренування – порятунок для тих, хто вважає 40-хвилинні пихтіння на тренажерах – вічною тортурою. Для зайнятих людей такий тип навантажень є справжньою знахідкою. Зазвичай ВІІТ тривають не більш ніж півгодини та залежать від інтенсивності сеансу.

Інтервальний тренінг не передбачає низького темпу занять та розтяжки. Для тих, хто обере цей тип тренування підійдуть стрибки на скакалці, динамічні планки та віджимання. Зате результат можна прирівнювати до повноцінного тренування. Єдина умова – розганяти свій пульс потрібно кожен день.

Немає бажання займатися спортом – доведеться себе змусити

Чому жодна стаття про полегшений фітнес не обходиться без поради прогулюватися сходами? Все просто! Під час ходьби по сходах, не має значення, вгору чи вниз ви рухаєтеся, адже активно задіюються усі м'язи людського тіла. Тож змушуйте себе починати з незначних кроків.

Додайте позитиву



Знайдіть однодумців / Фото iStock

Бажання займатися спортом безпосередньо залежить від емоційного стану людини. Щасливі люди легше знаходять мотивацію для занять. Тому починати шлях до спорту потрібно не з грандіозних планів пробігти марафон, а з повільної зміни стилю життя. З цим вам допоможе:

Якісний сон. 8 годин відпочинку, мінімум година з яких припадає до півночі, прохолодне вологе повітря в спальні та хороший ортопедичний матрац гарантують, що зранку ви прокинетеся бадьорими та зарядженими на мінімальну пробіжку.

Раціон на основі корисних продуктів. Відчувати себе добре допомагає раціон на основі свіжих овочів і зелені, ферментованих продуктів, рослинного протеїну, достатньої кількості води та помірної кількості тваринного білка.

Компанія однодумців. Доведено, що присутність партнера, з яким приємно проводити час або змагатися, мотивує до активнішого часопроведення.

Тренуйтеся по-новому

Вчені теж люди та мріють мати сильне спортивне тіло, не потіючи годинами в спортзалі. Тому вони посилено шукають способи полегшити нам фітнес-рутину. Деякі досягнення вже можна протестувати. Наприклад, обладнання, яке ускладнює прості навантаження або імітує гірське повітря для кращої ефективності роботи м'язів. Головне – стежити за трендами та пробувати нове!