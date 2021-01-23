Люди, які встановили спеціальні програми для відслідковування кроків, продемонстрували значно кращий показник активності. Автори дослідження переконані, що додатки можуть мотивувати людей до занять спортом.

Користувачі, на чиїх смартфонах встановлені мобільні додатки та фітнес-програми, збільшують рівень фізичної активності впродовж дня, повідомляє сайт Університету Сіднея. Така тенденція може допомогти знизити ризик хронічних патологій, зокрема серцево-судинних захворювань, діабету та деяких типів раку.

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Це перший аналіз, який підсумовує опубліковані рандомізовані контрольовані дослідження, що оцінюють вплив сучасних мобільних додатків та трекерів активності на фізичне навантаження дорослих у віці 18–65 років без хронічних захворювань.



Вплив додатків на фізичну активність / Фото Pexels

Дослідження вимірювало фізичну активність, включаючи щоденну кількість кроків, фізичні навантаження, щотижневі вправи та споживання кисню під час виконання вправ. Попередні огляди в цій галузі включали застарілі технології (крокоміри чи акселерометри) без автоматизованого та постійного самоконтролю та зворотного зв’язку.

Згідно з результатами дослідження, люди, в яких встановлені додатки для занять спортом, щодня здійснюють у середньому на 2 тисячі кроків більше, ніж інші. Такий рівень активності має суттєві переваги для здоров'я.

Професорка Ліліана Лоранхо розповідає, що це дослідження першим показало, що мобільні фітнес-додатки, які використовують споживачі, дійсно є ефективними для покращення фізичної активності. При цьому персоналізація додатків та можливість обміну текстовими повідомленнями виявляється особливо ефективною для заохочення користувачів.

За її словами, такий рівень підвищення фізичної активності потенційно може знизити ризик хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет і деякі види раку, а також покращити якість життя та зменшити ризик передчасної смерті.

За словами співавтора дослідження, професора Мелоді Дінг, лікарі можуть призначати пацієнтам фізичні вправи та заохочувати їх використовувати додатки для зміни способу життя.