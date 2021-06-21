Старіння з пригодами

Джен Тейлор-Стронг розповіла, що вирішила не страждати через свій вік та старіння. У 63 роки жінка стрибнула зі скелі та злетів на параплані у Швейцарії. "Я так нервувала, що написала заповіт ще до того, як це зробила. Проте це відчуття зіткнення мого страху з ейфорією було абсолютно вражаючим", – додала жінка.

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Забезпечити захист від сонця

Щоб зберегти молодість шкіри, Джен Тейлор-Стронг регулярно користується сонцезахисним кремом і носить капелюх. Крім того, вона вживає вітамін D для заряду бадьорості та періодично відвідує косметолога, щоб "наситити" шкіру обличчя вітамінами.



Захист від сонця / Фото PK Safety

Очищення обличчя

"Я живу в Лондоні, тому змушена використовувати засіб для очищення шкіри, щоб зменшити згубний вплив на неї забрудненого повітря. Я протираю обличчя доти, доки на серветці не залишається й сліду", – повідомила Джен Тейлор-Стронг.

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Макіяж

Нещодавно я почала наносити більше макіяжу й побачила вражаючу реакцію чоловіка. Проте важливо підбирати засоби для літньої шкіри. Усе для того, аби її якісно зволожити, та не дати їй сохнути.