Ви не повірите: ці духмяні трави знижують високий тиск

Високий артеріальний тиск – поширена проблема та головна причина інфарктів та інсультів у людей. Відомо, що знижувати високий тиск можуть не лише ліки, але й трави.

Високий тиск з’являється через неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, відсутність фізичної активності, ожиріння, супутні захворювання, стреси та шкідливі звички.

До теми Як зрозуміти, що у вас високий тиск: основні симптоми

Лікарі часто призначають медикаменти, які треба регулярно вживати, втім існує чимало трав, які також знижують артеріальний тиск та не завдають шкоди здоров’ю.

Часник

Часник є одним з найпопулярніших трав, які можуть знизити кров'яний тиск. Часник містить сполуку під назвою аліцин, яка допомагає розширити кровоносні судини та покращити кровотік, що призводить до зниження рівня артеріального тиску.



Ці продукти зменшують кров'яний тиск / Фото з Healthier Steps

Кориця

Корицю вже давно використовують для зниження артеріального тиску. Вона містить сполуки, які можуть покращити кровотік та розслабити кровоносні судини, тим самим знижуючи кров'яний тиск.



Ці продукти зменшують кров'яний тиск / Фото з Healthier Steps

Чебрець

Чебрець містить антиоксиданти, такі як розмаринова кислота та флавоноїди, які відіграють життєво важливу роль у підтримці здоров'я серцево-судинної системи.

Дослідження показують, що чебрець може діяти як судинорозширювальний засіб, сприяючи розширенню кровоносних судин, що призводить до покращення кровотоку та зниження опору стінок артерій. Цей ефект може допомогти у зниженні високого кров'яного тиску.

Оскільки затримка натрію часто призводить до накопичення рідини та підвищення кров'яного тиску, сечогінний ефект чебрецю може допомогти регулювати кров'яний тиск, сприяючи виведенню натрію.



Ці продукти зменшують кров'яний тиск / Фото з Healthier Steps

Кардамон

Дослідження доводять, що активні сполуки, виявлені в кардамоні, у тому числі антиоксиданти та фітохімічні речовини, мають властивості, які можуть допомогти впоратися з високим кров'яним тиском. Ці компоненти працюють, покращуючи здоров'я серця та зменшуючи запалення у всьому тілі.

Кардамон багатий на антиоксиданти, такі як катехіни, які борються з окислювальним стресом і запобігають пошкодженням, викликаними вільними радикалами. Нейтралізуючи шкідливі молекули, ці антиоксиданти підтримують правильну функцію кровоносних судин та знижують ризик гіпертонії.

До слова Треба знати всім: причини, через які виникає високий тиск

Петрушка

Петрушка є хорошим джерелом вітаміну С і каротиноїдів, які сприяють здоров'ю серцево-судинної системи та регулюють рівень артеріального тиску.



Ці продукти зменшують кров'яний тиск / Фото з Healthier Steps

Імбир

Імбир містить сполуки, які допомагають розслабити кровоносні судини і знизити опір кровотоку. Це призводить до зниження рівня артеріального тиску.



Ці продукти зменшують кров'яний тиск / Фото з Healthier Steps