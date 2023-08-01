Важливо контролювати рівень артеріального тиску та підтримувати його в межах норми.

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Цього можна досягти за рахунок зміни способу життя. Почніть дотримуватися здорового харчування, регулярно займайтеся спортом, обмежте себе у надмірному споживанні солі, контролюйте рівень стресу та обмежте вживання алкоголю.

І хоча не завжди у всіх випадках є конкретна причина високого тиску, втім на декілька факторів все ж таки варто звернути увагу.

Неправильне харчування

Однією з основних причин високого кров'яного тиску є нездорове харчування, що характеризується надмірним споживанням солі, оброблених харчових продуктів, насичених жирів та рафінованого цукру.

Сидячий спосіб життя

Малорухливий спосіб життя без регулярних фізичних навантажень значною мірою сприяє розвитку підвищенню артеріального тиску.

Відсутність фізичних вправ з часом послаблює серцево-судинну систему та знижує її ефективність у підтримці здорового рівня артеріального тиску.

Надмірне споживання алкоголю

Регулярне вживання алкоголю у великих кількостях може призвести до високого рівня артеріального тиску навіть у тверезому стані.



На високий тиск впливає те, який спосіб життя ми ведемо / Фото з Аптека 24

Куріння

Куріння сприяє високому кров'яному тиску. Воно створює негативний вплив на здоров'я артерій та загальну серцево-судинну функцію.

Нікотин звужує кровоносні судини, тоді як інші шкідливі хімічні речовини пошкоджують стінки артерій – обидва ці фактори підвищують ризик гіпертонії.

Стрес

Постійний стрес викликає тимчасові стрибки артеріального тиску. А от хронічний стрес може несприятливо впливати на гормональну регуляцію в організмі.

Генетика

Гіпертонія, як правило, передається у спадок через спадкові генетичні схильності.

Віковий фактор

З віком наші кровоносні судини стають менш гнучкими та стійкішими до току крові, що призводить до підвищеного ризику гіпертонії. Крім того, гормональні зміни, пов'язані зі старінням, можуть сприяти високому кров'яному тиску.

Захворювання

Основні захворювання також можуть підвищувати артеріальний тиск. До поширених належать захворювання нирок, гормональні порушення, діабет та захворювання надниркових залоз.