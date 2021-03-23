Як зміниться організм, якщо регулярно їсти салати

Джерело:Eat This, Not That
Якщо ви намагаєтеся збільшити добове споживання овочів, скинути кілька кілограм або хочете змінити тип харчування – салат найкращий вибір. Утім, важливо враховувати, що неправильно підібрані порції та інгредієнти можуть призвести до негативних наслідків, наприклад закрепу та печії. Зібрали всі плюси та мінуси, які трапляться з вашим організмом при регулярному вживанні салатів.
Щоб з'ясувати, що відбувається з тілом, якщо щодня їсти різноманітні салати, зібрали висновки сертифікованої дієтологині з Нью-Йорку Джини Кітлі. Вона стверджує, що салати – це продукти з низьким вмістом крохмалю, які допомагають краще регулювати рівень цукру в крові. Однак, це стосується не всіх складових.
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Згідно з останніми дослідженнями, ми повинні з'їдати 5 порцій овочів та фруктів впродовж дня. На жаль, лише кожен десятий дорослий дотримується цієї рекомендації. Звучить невтішно, правда? Але салати можуть розв'язати цю проблему.
Джина Кітлі зазначає, що деякі салати з фаст-фуду можуть вміщувати понад 2000 калорій, тобто вашу добову норму.
Зелень в їжі не означає, що вона відповідає вашим потребам та допомагає вам схуднути.
Іншими словами, салати можуть бути здоровою їжею лише в тому разі, якщо ви правильно підбираєте інгредієнти та слідкуєте за розміром порцій (особливо, якщо ви заправляєте їх жирними заправками чи майонезом).
Що трапиться з організмом, якщо їсти салати щодня / Фото Pexels
Враховуючи все вищесказане – дізнайтеся як відреагує організм на щоденне вживання салатів.
Якщо ви змішаєте багато корисних інгредієнтів (різні види овочів, фруктів, квасолі, бобових, горіхи та насіння) та регулярно змінюватимете склад, щоденне вживання салату допоможе вам дотримуватися збалансованого раціону з великою кількістю необхідних вітамінів та мінералів.
Дослідження показали, що олія, якою ви заправляєте салат, допомагає організму ефективніше засвоювати жиророзчинні вітаміни, які містяться у фруктах та овочах. А салат, в яких входять шпинат чи капуста, горіхи чи насіння, нут, лосось чи тунець, міститиме 3 компоненти, які допомагають зміцнити імунітет – вітамін С, вітамін В6 та вітамін Е.
Завдяки клітковині салат вважається найкращою їжею для збереження ваги. Дослідження 2004 року показало, що люди, які перекушували салатом перед першою стравою, споживали на 7% менше калорій, аніж ті, хто цього не робив. До речі, коли учасники експерименту розпочинали прийом їжі з великих порцій салату, вони споживали на 12% менше калорій.
Тому запам'ятайте, що регулярне вживання салатів в правильній послідовності, дозволить вам не переїдати та навіть з'їдати менше!
Салати позитивно впливають на когнітивні функції / Фото Pexels
Дослідження 2017 року показало, що регулярне вживання однієї порції салату покращує пам’ять людей похилого віку. Навіть неповної склянки салату було достатньо, щоб уповільнити темп зниження когнітивних функцій. Результати дослідження базуються на основі салатів з зеленню, тому врахуйте, що для мінімального ефекту, у ваш салат повинні входити латук, редиска, шпинат, крес-салат, петрушка, кріп, базилік чи фенхель.
Дієтологиня радить контролювати порції салатів. І не лише через накопичення калорій. Помідори, сир та заправки можуть посилити кислотний рефлюкс. А їжа, багата капустою та зеленню, може спровокувати здуття чи закреп. Щоб побороти неприємну побічну реакцію, варто передивитися склад салату та скоротити його порцію, принаймні, поки ваше тіло не звикне до нового раціону.
Хоча дані Harvard Health стверджують, що "жоден відомий фрукт чи овоч" не забезпечує організм всіма поживними речовинами, відомо, що різноманітний раціон може запобігти цілому ряду захворювань.
Метааналіз 2016 року, опублікований у JRSM Cardiovascular Disease, продемонстрував, що вживання зелені та овочів асоціюється зі зниженням ризику серцевих захворювань, а дослідження 2017 року припустило, що їх регулярне вживання може запобігти передчасній смерті. Вживання 10 порцій фруктів та овочів скоротило ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 24%, ризик інсульту – на 33%, ризик раку – на 13%.
Враховуйте ці факти, коли задумаєтеся, що скуштувати на обід чи вечерю, але не забувайте, що кожен організм – унікальний. Те, що підходить одним, може викликати алергічні реакції чи порушення кишківника – в інших. Слідкуйте за своїм тілом та харчуйтеся усвідомлено!