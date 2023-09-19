Звісно, ваші звички дуже сильно впливають на стан здоров'я, імунітет, якість сну тощо. Особливо важливо слідкувати за ними у сезон, коли підхопити застуду так легко. Всього кілька змін у вашому щоденному розпорядку допоможуть вам вберегти себе.

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Їжте зелені овочі

Найкориснішими для вас овочами восени можуть стати звичайні зелені листові овочі. Вони багаті вітамінами та допомагають підтримувати не тільки збалансоване здорове харчування, але й вашу імунну систему. Деякі дослідження на мишах показали, що споживання зелених овочів і справді посилює роботу деяких білків на клітинній поверхні, що потрібні для злагодженої роботи імунітету.

Отримуйте більше вітаміну D

Виявляється, чимало людей протягом дня не отримують необхідну їм дозу вітаміну D, а його дефіцит може призвести до поганого росту кісток, серцево-судинних проблем та слабкої імунної системи.

Лікарка Дебора Вілсон стверджує, що для покращення рівня вітаміну D в організмі вам варто додати до раціону деякі продукти, зокрема яєчні жовтки, гриби, лосось, яловичу печінку та консервований тунець.

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Більше рухайтеся

Так, це може прозвучати банально, та одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для своєї імунної системи – це займатися спортом та багато рухатися. Якщо ваші тренування стануть регулярними, це допоможе вам підтримувати себе у формі та значно знизить ризик захворювань.

Одне з досліджень показало, що фізичні вправи також можуть зменшувати запалення та фізичні захворювання, знижувати рівень стресу та прискорювати циркуляцію білих кров'яних тілець.



Тренування дуже корисні для підтримання імунітету / Фото Pexels​

Висипайтеся

Ви могли про це й не підозрювати, проте достатній сон надзвичайно важливий, коли мовиться про ваше здоров'я та здатність імунітету боротися з вірусами та хворобами.

Учасники одного дослідження, що протягом двох тижнів спали щонайменше по вісім годин, показали кращу здатність боротися з вірусами за тих, хто цього не робив.