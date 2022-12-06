Ці поради допоможуть не лише тут і зараз, але й назавжди вбережуть ваш холодильник від зіпсованої їжі. Просто потрібно знати ці лайфхаки, аби уникнути безладу.

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Як навести лад у холодильнику

1 крок: генеральне прибирання

Одягаємо гумові рукавички, виймаємо з холодильника все. В процесі можна одразу викидати ті продукти, термін придатності яких вже закінчився. Полички ретельно протріть або ж приберіть залишки їжі ручним порохотягом: не дивуйтесь, адже лайфхак реально працює і спростить вам прибирання у важкодоступних місцях.

Крок 2: прибираємо запах

Один з найпростіших способів – додати до води мийний засіб і протерти полиці. Також позбутись неприємного запаху допоможе харчова сода: для цього залиште пачку з порошком відкритою на полиці. Прибрати старий та додати нового приємного аромату допоможе і ванільний екстракт: достатньо всього кілька крапель додати у воду та залишити місткість з рідиною у холодильнику.

Крок 3: впорядковуємо продукти



Впорядкуйте продукти / Фото Pexels

Для цього необхідно запастися спеціальними ящиками, які допоможуть все розкласти. Окремі місткості допоможуть розділити фрукти, овочі, молочні продукти та інше. Так ви не лише покращите вигляд всередині холодильника, але й зможете добряче спростити собі пошук необхідного.

Крок 4: захищаємо полиці від забруднень

Неприємно, коли у чистому холодильнику з'являються плями від рідких продуктів. Вони часто надовго залишаються на полицях, створюючи візуальний безлад та неприємний запах. Проте можна завчасно подбати про підставки для баночок та соусів, які вбережуть від небажаних слідів на полицях.

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Крок 5: маркуємо те, що псується

Рекомендуємо відвести окремий ящик або полицю для продуктів, які скоро зіпсуються. Так вони завжди будуть на видноті, і ви зможете оперативно щось приготувати або ж з'їсти.