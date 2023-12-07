Якщо ви полюбляєте на сніданок просто перекушувати батончиком чи пити каву, настав час замінити ці продукти на більш здорові, які допоможуть підтримувати імунну систему взимку. Про те, які сніданки є найбільш корисними, розповів доктор медичних наук Джеррі Бруггеман.

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Смузі з куркумою та цитрусовими

У сезон грипу смузі може стати непоганим сніданком, який дасть вам не тільки енергію, але й потрібні поживні речовини.

У смузі міститься:

269 калорій;

4 грами жиру;

5 грамів білка;

54 грами вуглеводів.

Окрім того, у цьому напої ви можете також знайти і 10 грамів клітковини – а це майже половина рекомендованої норми на день для дорослої людини. Додавати у смузі можна цілий апельсин або ж кілька мандаринів, і так смузі стає збагаченим вітаміном C – поживною речовиною, що допомагає підтримувати здорову імунну систему.

За даними NIH, цитрусові також можуть боротися і з запаленнями в організмі. Всього один великий апельсин може забезпечити понад 100% щоденної рекомендованої норми вітаміну C, тож його також варто додати до раціону.

Пряні тости з нутом та авокадо

Тости з авокадо – це чи не ідеальний естетичний сніданок. Втім, він не тільки красиво виглядає на тарілці, але й буде надзвичайно корисним для організму. У ідеальному рецепті тостів також поєднується досить багато прянощів і спецій, щоб створити привабливий смак та аромат.

У тостах з авокадо міститься:

362 калорії;

12 грамів білка;

11 грамів клітковини.

І якщо вам цікаво, чим корисний нут – у ньому міститься особливо багато вітаміну B6, який точно допоможе у меті підтримувати імунну систему. Окрім того, у клініці Майо стверджують, що нут може також чудово впливати на роботу мозку та підтримувати нервову систему – також через вітамін B6.

Бутерброд з яйцем та шпинатом

Якщо ви шукаєте цікаві та поживні рецепти бутербродів, цей підійде просто ідеально. Для найбільш насиченого смаку та максимальної користі ви можете поєднати козячий сир, гриби портобелло, курячі яйця та шпинат. До того ж варто використовувати не білий, а цілозерновий хліб – адже це найкорисніший його вид.

За допомогою цілозернового хліба та шпинату ви наситите свій сніданок клітковиною, а яйця дадуть потрібний білок. Окрім того, у шпинаті міститься багато заліза, а ця поживна речовина також надзвичайно потрібна організму у холодну погоду.



Яйця та шпинат можуть дати потрібну кількість клітковини та білка / Фото Pexels

Ви могли не замислюватися про те, чим небезпечний дефіцит заліза, проте він може призвести до втоми, слабкості та порушення імунної функції, а це робить вас більш сприйнятливими до хвороб.

Та яйця у бутерброді будуть не менш важливим доповненням. На питання, а чим ж корисні яйця, відповідь проста – це повноцінне джерело білка, яке містить усі 9 незамінних амінокислот, що потрібні для розвитку, росту та відновлення. Важливо споживати ці амінокислоти з їжею, адже організм не може виробляти їх самостійно.

Вівсяні кекси з варенням та арахісовим маслом

Солодкі сніданки також можуть бути корисними, якщо поєднати у них здорові продукти, багаті на різноманітні поживні речовини. А в цьому сніданку можна поєднати аж 4 смачні продукти: желе, арахісове масло, вівсяні пластівці та кекси.

Арахісове масло корисне тим, що містить чимало вітаміну E, який може підвищувати імунітет. Окрім того, він має також антиоксидантні властивості, що допомагають захистити організм від запалення.

Кекс з шинки та яйця

Якщо ви хочете поснідати і залишатися ситими аж до обіду, поєднання шинки та яєць – це один з найкращих варіантів. Приготування не займає багато часу, проте в одній порції страви ви отримаєте 19 грамів білка та 8 грамів здорових жирів.

У цих продуктах міститься селен, а він також допомагає зміцнювати імунну систему. Селен відіграє вкрай важливу роль у функціях імунних клітин та допомагає боротися із запаленням.